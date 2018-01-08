taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.305
USD
3,7493
EURO
4,4927
ALTIN
158,94
PETR
67,5700

FETÖ'nün okulunda gizli odalar bulundu

Antalya Kemer'de kapanan FETÖ okulunda 1'i gizli 3 oda ortaya çıktı. Odada çeşitli kitaplar ve kıyafetler de ele geçirildi.

DHA | 08.01.2018 - 19:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber

FETÖ tarafından 'Güven Koleji' adıyla Kemer'de işletilen özel okula 15 Temmuz sonrası el konularak, hazineye devredildi.

TUVALETTEN GİZLİ ODALARA GEÇİLİYOR

Geçen yıl şubat ayında ilçeyi ziyaret eden dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 3 katlı binanın adliyeye çevrilmesi talimatını verdi. Tadilat çalışmaları sürerken, binanın üst katında 2 ayrı odayla birlikte bodrum kattaki tuvaletten geçilen gizli bir oda daha bulundu.

FETÖ'nün okulunda gizli odalar bulundu

ÖRGÜT KİTAPLARI BULUNDU

Tuvaletlerin arasındaki boşlukta bulunan ayrı bir kapıdan girilen gizli odada kanepeler ve kitaplar bulunduğu belirlendi. Odada çeşitli kitaplar ve kıyafetler de olduğu kaydedildi.

FETÖ'nün okulunda gizli odalar bulundu

BİNA TEKRAR OKUL OLARAK KULLANILACAK

Adliye olması yönünde karar alınan binanın tekrar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredilerek bu yıl eylül ayından itibaren ortaokul olarak hizmet vermesinin planlandığı belirtildi. Binada asılı olan 'Kemer Adliyesi' tabelası da söküldü.

FETÖ'nün okulunda gizli odalar bulundu

FETÖ'nün okulunda gizli odalar bulundu

FETÖ'nün okulunda gizli odalar bulundu

FETÖ'nün okulunda gizli odalar bulundu

FETÖ'nün okulunda gizli odalar bulundu

İlginizi Çekebilir
Ceza alan FETÖ'cü mahkemeyi tehdit etti
Kocaeli'de FETÖ'den tutuklu yargılanan sanık 6 yıl 10 ay hapis cezası aldıktan sonra mahkeme heyetini tehdit etti.
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde evine kurduğu özel düzenekler ile Hint keneviri yetiştiren şahıs yakalandı.
Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti
Küpeli Dağı'nda, PKK'lı teröristlerin daha önce araziye döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 uzman çavuş ağır yaralandı.
TRT baskınına iddianame
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında TRT'ye baskın düzenleyerek, sözde darbe bildirisinin okunmasına sağlayan 146 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
28 Şubat davası görülmeye başlandı

28 Şubat davası görülmeye başlandı

189
KKTC'deki seçimlerde sonuç belli oldu

KKTC'deki seçimlerde sonuç belli oldu

38
75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

113
Devlet Bahçeli medya buluşmasında

Devlet Bahçeli medya buluşmasında

511
ABD Suriye'de PKK'yı resmen tanımaya hazırlanıyor

ABD Suriye'de PKK'yı resmen tanımaya hazırlanıyor

194
Celal Şengör eleştirilere cevap verdi

Celal Şengör eleştirilere cevap verdi

303
Cem Özdemir Almanya'nın Türkiye'ye baskı yapmasını istedi

Cem Özdemir Almanya'nın Türkiye'ye baskı yapmasını istedi

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM