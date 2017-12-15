FETÖ'nün örgüt mensuplarına verdiği talimat yazısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kapatılan Zaman Gazetesi Görsel Yönetmeni Grafik Tasarım Sorumlusu Fevzi Yazıcı'nın evinde ele geçirilen dijital materyaller arasında yer alan doküman hakkında bilgi verdi.
Başsavcı Fidan, dokümanın, örgütün "salıverme" kumpasına (Nisan 2015) ilişkin terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt mensuplarına verdiği en somut talimat belgesi olduğunu belirtti.
VİDEOYLA MESAJ GÖNDERDİĞİ BELGELENDİ
Böylelikle, terör örgütü lideri FETO'nun sözde sohbet videoları üzerinden, örgüt mensuplarına şifreli mesaj gönderdiği belgelenmiş oldu.