FETÖ'nün para kasası Çıkmaz 11 ülke dolaşmış

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; darbe girişiminin ardından Etiyopya, Brezilya ve Sırbistan’ın da aralarında bulunduğu 11 ülkede dolaşan Çıkmaz’ın Pensilvanya ile yaptığı telefon görüşmesi teknik takibe takıldı. Sudan’da olduğu belirlenen Çıkmaz’ın bulunduğu noktanın koordinatlarını MİT’ten alan Sudan istihbaratının operasyon yaptığı ortaya çıktı.

15 TEMMUZ'DAN ÖNCE YURT DIŞINA KAÇACAĞI BELİRLENDİ

MİT bünyesinde kurulan FETÖ masası, firari örgüt üyeleriyle ilgili çalışma başlattı. FETÖ’nün, Çorumlu iş adamı Memduh Çıkmaz üzerinden Fetullah Gülen’in bulunduğu Pensilvanya’ya ‘himmet ve öşür’ adı altında topladığı paraları transfer ettiği belirlendi. Darbe girişiminden 6 ay önce Ocak 2016 tarihinde yurt dışına kaçtığı belirlenen Çıkmaz’ın telefonu teknik takibe alındı.

30 SANİYELİK GÖRÜŞMELER ÇIKTI

Soruşturma sırasında Çıkmaz’ın sürekli ülke değiştirdiği belirlendi. Bu ülkelerde en fazla bir hafta kalan Çıkmaz’ın telefon görüşmelerini ise 30 saniye gibi sürelerle kısa tuttuğu saptandı. FETÖ’nün 'etkin kasası' olduğu ifade edilen Çıkmaz’ın telefonu son olarak Sudan’da sinyal verdi.

MİT, bunun üzerine Sudan istihbaratı ile irtibata geçerek Çıkmaz’ın bulunduğu noktanın koordinatlarını verdi. Sudan istihbaratı, yaptığı operasyonla Çıkmaz’ı kaldığı örgüt evinde yakaladı. Türkiye’den giden ekibe teslim edilen Çıkmaz, önce İstanbul’a ardından da hakkında davaların devam ettiği Çorum’a nakledildi.