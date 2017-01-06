taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.334
USD
3,6263
EURO
3,8372
ALTIN
136,93
PETR
56,7100

FETÖ'nün polis okulları yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün İstanbul'daki polis okulları yapılanmasında ağabeylik yaptıkları belirlenen 43'ü sivil 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA | 06.01.2017 - 11:10
  1. Haberler
  2. Gündem

D

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda şüphelileri yakalamak için sabah saatlerinde İstanbul merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

70 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün emniyet yapılanması (polis okulları) içerisinde "ağabeylik" yapan 43 sivil ve 27 emniyet personeline yönelik gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında aramaların devam ettiği ve bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD: İncirlik'i kullanmaya devam etmek istiyoruz

ABD: İncirlik'i kullanmaya devam etmek istiyoruz

206
ABD: Suriye'ye müdahale edilememesinden İngiltere sorumlu

ABD: Suriye'ye müdahale edilememesinden İngiltere sorumlu

113
AB'den Türkiye'ye yanınızdayız mesajı

AB'den Türkiye'ye yanınızdayız mesajı

110
Donald Trump Obama'nın atadığı elçileri görevden alacak

Donald Trump Obama'nın atadığı elçileri görevden alacak

82
New York Times'da maklube tarifi

New York Times'da maklube tarifi

82
Fethi Polis'in Babası acı haberi hasta yatağında aldı

Fethi Polis'in Babası acı haberi hasta yatağında aldı

27
Reina'daki Noel Baba'nın kim olduğu ortaya çıktı

Reina'daki Noel Baba'nın kim olduğu ortaya çıktı

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM