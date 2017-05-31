taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.273
USD
3,5313
EURO
3,9607
ALTIN
143,58
PETR
51,1100

FETÖ'nün sağlık yapılanmasından 6 kişi tutuklandı

Adıyaman'da FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

31.05.2017 - 13:57
  1. Haberler
  2. İç Haber

VEKİL

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sağlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 21'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

6 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen, aralarında doktor ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu şüphelilerden 6'sı mahkemece tutuklandı, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman'da 15 Mayıs'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda, 33 sağlık çalışanı gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Konak Belediye Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na sel raporu
Sema Pekdaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir Gültepe'de yaşanan sel felaketiyle ilgili bilgi verdi.
Bilgisayar korsanları casus yazılımları satacak
WannaCry saldırısının arkasında olduğu düşünülen grup, NSA'dan çalındığı iddia edilen casus yazılımları satışa çıkaracağını ilan etti.
Eski sevgiliden 'Seni dinamitle patlatırım' tehdidi
Antalya'da yaşayan A.A, eski sevgilisinin "Yüzüne kezzap döküp, cinsel organını dinamitle patlatırım" tehdidi iddiasıyla şikayetçi oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ceceli sevgilisiyle birlikte Miami'ye uçtu

Ceceli sevgilisiyle birlikte Miami'ye uçtu

211
Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum

Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum

135
PKK'lı Ayşe Deniz Karacagil'in ölümü Cengiz Çandar'ı üzdü

PKK'lı Ayşe Deniz Karacagil'in ölümü Cengiz Çandar'ı üzdü

350
Alman askerlerine Afganistan'da dayak

Alman askerlerine Afganistan'da dayak

104
Ağaoğlu arabalarını Duygu Su'ya verdi

Ağaoğlu arabalarını Duygu Su'ya verdi

93
İstanbul Boğazı'ndan geçen dev boru döşeme gemisi

İstanbul Boğazı'ndan geçen dev boru döşeme gemisi

21
Yiğit Bulut: Dolar alan zarar etti

Yiğit Bulut: Dolar alan zarar etti

150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM