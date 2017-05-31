FETÖ'nün sağlık yapılanmasından 6 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sağlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 21'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

6 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen, aralarında doktor ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu şüphelilerden 6'sı mahkemece tutuklandı, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman'da 15 Mayıs'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda, 33 sağlık çalışanı gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı.