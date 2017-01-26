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FETÖ'nün seçimlerde CHP'yi desteklediği ortaya çıktı

Ordu'da devam eden FETÖ davasında ifade veren şüpheliler 30 Mart yerel seçimleri öncesinde CHP'yi desteklediklerini söyledi.

26.01.2017 - 11:03
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FETÖ'nün seçimlerde CHP'yi desteklediği ortaya çıktı

Ordu’da FETÖ/PDY davasında tutuklu olarak yargılanan H.B.’nın Cumhuriyet Savcılığında verdiği ifade FETÖ’’nün yerel seçimlerde CHP’yi desteklediğini ortaya çıkardı.

“BÜYÜKŞEHİR SEÇİMİNDE CHP’Yİ DESTEKLEDİK"

İki çocuk babası olduğunu ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten H.B., yerel seçimlerde örgütün çalışma sistemi hakkında da bilgiler verdi. H.B. ifadelerinde şu itiraflarda bulundu: “30 Mart seçimlerinden önce M.Y., R.V., E.A.Ö., biz öğretmenlerle toplantı yaptı. Toplantıda seçimden önce çalışmamızı, ailelerimizden, akrabalarımızdan herkesle görüşmemizi, bulundukları yerde AK Parti’nin karşısında en güçlü olan partiye oy vermemizi söylememizi istediler. Bunu yaparken de bir kişinin en az 10 kişiyi ikna etmemiz gerektiğini ilettiler. Hatta daha sonra arayıp kaç kişiyi ikna ettiğimizi sordular. Diğer öğretmen arkadaşlarımız gibi bende akrabalarımı arayıp bu yönde çalışma yaptım. Ayrıca bu şahıslar Ordu il merkezinde büyükşehir için CHP’ye, Altınordu için MHP’ye oy vermemizi söylediler.”

Bu arada Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Ş.K. da mahkemedeki savunmasında, büyükşehir seçimlerinde CHP adayına oy vermeleri konusunda telkin yapıldığını söyledi.

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