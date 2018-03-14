taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.517
USD
3,8690
EURO
4,7911
ALTIN
164,88
PETR
64,9700

FETÖ'nün sosyal medya propagandası deşifre oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün son dönemde sosyal medyada yalan üzerine kurulu senaryolar yazarak algı oluşturmaya çalıştığı ortaya çıktı.

AA | 14.03.2018 - 15:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, örgütün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından kullandığı şifreli haberleşme programlarından "Falcon"un özelliklerine ve mesaj içeriklerine ulaşıldı.

Örgüt üyeleri, cep telefonlarına kurulan "Falcon"u kamufle etmek için elektronik, spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü sağlayan bir programın simgesini kullandı.

FETÖ üyeleri programa, verilen "ID"ler üzerinden giriş yaptı. Örgüt üyeleri birbirlerini bu program üzerinden ekleyerek iletişim kurdu.

"Falcon" üzerinden çeşitli gruplar da kuran örgüt mensuplarına, yöneticilerin verdiği talimatlar hakkında bilgiler verildi.

Söz konusu program üzerinden en çok sosyal medyada algı oluşturmaya yönelik görüşmeler yapıldı.

Darbe girişiminin ardından örgütün temize çıkartılması amacıyla çeşitli senaryolar yazarak mağduriyet algısının oluşturulması hedeflendi. Bu algıya yönelik talimatlar da "Falcon" üzerinden örgüt mensuplarına ulaştırıldı.

KADINLAR ÜZERİNDEN ALGI

"Falcon"dan "Sosyal Medya" isminde bir grup oluşturuldu. Bu gruptan aktarılan mesajlara göre, örgüt üyeleri sosyal medya gündemini belirledi.

Özellikle gözaltına alınan kadınlar üzerinden algı oluşturmayı amaçlayan örgüt mensupları, Twitter'dan çok sayıda paylaşım yapılmasını kararlaştırdı.

Twitter başta olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında "etiketleme" yapılacak gündem konuları tespit edildi. Günlük olarak bu konular söz konusu gruplar üzerinden üyelerle paylaşıldı.

Örgüt üyeleri, belirlenen etiketlerle sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak algı oluşturdu. Gerçek dışı bilgilerin de aktarıldığı paylaşımlarda, mağduriyet yaşandığı iddiası üzerinde duruldu.

Gözaltıların yaşandığı, operasyonların yapıldığı illerde de farklı çalışmalar yapan örgüt, sosyal medya üzerinden yapılacak paylaşımlarda valiliklerin ve diğer kurumların etiketlenmesini de sağladı.

Bir mesajda örgüte yönelik Gaziantep'te yapılan operasyona ilişkin, "Antep'te Zulüm Var" başlığıyla paylaşımlar yapılması istendi.

Başka bir mesajda ise "Birkaç tane hesap alalım, her hesaptan tweet atalım" ifadeleriyle Twitter üzerinden algıya yönelik mesaj verilmesi fikri aktarıldı.

ÖĞRENCİLER HEDEF SEÇİLDİ

"Falcon" mesajlarının deşifre edilmesiyle örgütün öğrenciler üzerinde de çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Örgüt üyelerine öğrenci görüşmelerine ilişkin hedefler konuldu. Bu hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği de listelendi.

FETÖ, bünyesinde bulunan öğrencilerin yurt dışına gönderilmesi için çalışma başlattı. Uygulama üzerinden gönderilen bir mesajda, "Yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerin tespiti yapılabilir. Ülkeler genel itibarıyla bu talebelere burs imkanı sunacaktır. Yurt dışı niyeti olan talebeler şimdiden pasaport işlemlerini de halletmeye başlayabilir." ifadeleri yer aldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Mardin'de PKK'nın cephaneliği ele geçirildi
Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'de teröristlere nefes aldırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde de teröristlere darbe vuruyor.
Pitbull köpeğinin saldırdığı çocuk tedaviye alındı
İzmir'de pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuğun vücudunda kırıklar ve derin kesikler oluştu.
Roma döneminden kalan İncil'leri satamadan yakalandı
Şanlıurfa'da, Roma dönemine ait tarihi İncil'leri satacağı bilgisi alınan B.A., evine yapılan baskınla gözaltına alındı.
Bakan Bak'ın acı günü
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın 94 yaşında vefat eden halası Sabriye Biber'in cenazesi, toprağa verildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Roma çeyrek finalde

Roma çeyrek finalde

62
Stephen Hawking'e Allah'ın varlığı sorulmuştu

Stephen Hawking'e Allah'ın varlığı sorulmuştu

140
Stephen Hawking hayatını kaybetti

Stephen Hawking hayatını kaybetti

301
Kur'an-ı Kerim'e tuzakladıkları patlayıcıyla şehit ettiler

Kur'an-ı Kerim'e tuzakladıkları patlayıcıyla şehit ettiler

168
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Afrin'de sona doğru

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Afrin'de sona doğru

91
General Electric Türkiye'den vazgeçmiyor

General Electric Türkiye'den vazgeçmiyor

44
Albert Einstein kimdir

Albert Einstein kimdir

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM