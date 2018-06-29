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FETÖ'nün sözde Çorum imamı Aydın'da yakalandı

Hücre evinde sahte kimlikle yakalanan zanlının yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirtildi.

AA | 29.06.2018 - 17:35..
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FETÖ'nün sözde Çorum imamı Aydın'da yakalandı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığında FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında 3 "mahrem imam" ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 16 muvazzaf askerin de bulunduğu 48 zanlının işlemleri devam ediyor.

ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Örgütün hücre evinde sahte kimlikle yakalanan zanlı Gökhan Dağdeviren'in FETÖ'nün Çorum imamı olduğu ve firari olarak arandığı tespit edildi.

Yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirtilen Dağdeviren, işlemlerinin ardından Çorum'a gönderilecek.

Aydın merkezli 20 ilde dün, aralarında 3 "mahrem imam" ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 16 muvazzaf askerin de bulunduğu 48 zanlı FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

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