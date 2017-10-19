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FETÖ'nün sözde sıkıyönetim komutanına müebbet

Muğla'da eski Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Alper ile eski Aksaz Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Kan, müebbet hapis cezası aldı.

19.10.2017 - 01:56
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Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar eski Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Namık Alper ile tarafların avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada, müdahil olan Başbakanlık avukatı Halit Çokan da hazır bulundu.

Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi, beraatlerini istedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Namık Alper ve Aytunç Kan hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından TCK’nın 309/1, 311/1, 312/1 maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarının talep edildiğini belirtti.

Heyet, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunun tüm unsurları ile gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda, bunun "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarını da kapsadığı, eylemin bütün halinde "anayasayı ihlal" suçunu oluşturduğunu kaydetti.

FETÖ'nün sözde sıkıyönetim komutanına müebbet

AYRI AYRI MÜEBBET HAPİS CEZALARI

Yargılama neticesinde, toplanan deliller ile tüm dosya kapsamında sanıkların üzerlerine atılı bulunan "anayasayı ihlal" suçunu işlediklerine, bu eyleme uyan TCK’nın 309/1 maddesine uyarınca suçun işleniş biçimi, suç sebep ve saikleri, kastın yoğunluğu göz önünde bulundurularak ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına hükmedildiği kaydedildi.

Sanıkların işledikleri fiilden sonra kaçmamaları ve yargılama sırasında gözlenen olumlu davranışları, verilen cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak cezaların TCK’nın 62/1 uyarınca indirim yapılarak ayrı ayrı müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları kararlaştırıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında başkaca kanuni veya takdiri artırım ve indirim hükmünün uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Kararda sanıkların işledikleri "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçunun, "anayasayı ihlal" suçu açısından geçitli suç mahiyetinde olduğu ve sanıklar hakkında "anayasayı ihlal" suçundan hüküm kurulduğu göz önünde bulundurularak bu suçtan ayrıca hüküm kurulmasına yer olmadığına hükmetti.

Başbakanlık avukatı Halit Çokan, mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, darbecilerin hazırladığı sözde atama listesinde "Muğla sıkıyönetim komutanı" olarak gösterilen eski Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Namık Alper ile eski Aksaz Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Aytunç Kan’ın, "Türkiye Cumhuriyeti anayasal düzenini ortadan kaldırma" suçlaması ile yargılandıklarına işaret etti.

Mahkemenin her iki sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırdığını belirten Çokan, ancak işledikleri fiilden sonra kaçmamaları ve mahkemedeki olumlu hallerini dikkate alarak bu cezayı müebbete çevirdiğini kaydetti.

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