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FETÖ'nün sponsoru İpek ailesinin Londra'daki lüks yaşamı

Fetullah'ın parayla, yalanla dolanla kandırdığı, ona itaat etmekte tereddüt etmeyenler hizmet(!) edebiyatı yapadursun, ağababaları para içinde yüzüyor.

Haber Merkezi | 15.05.2018 - 17:01..
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Fetullahçı terör örgütünün sonuna kadar kullandığı kitle, 'hapislerde çürüsek de abilerimizin izinden ayrılmayız' diyor ama o abileri, arkalarına bakmadan kaçtıkları Batı ülkelerinde özel plakalı araçlarla geziyor.

ABİLERİ KAÇTI, LÜKS İÇİNDE YAŞIYORLAR, KENDİLERİ HAPİSTE ÇÜRÜYOR

Türkiye'den bir yere kaçamayan, kafası biraz daha az çalıştığı için yurt dışına kapağı atamayan Fetullahçı grup, kendilerinden daha uyanık davranan biraz da parası olanların yaşamına özense de nafile; abileri kaçtı, kendileri hapislerde çürüyor.

FETÖ'nün sponsoru İpek ailesinin Londra'daki lüks yaşamı

AKIN İPEK'İN LONDRA'DAKİ LÜKS YAŞAMI

FETÖ'nün yurt dışına kaçırabilmeyi başardığı o abilerden biri de İpek Koza grubunun patronluğunu yapan, burada devleti uğrattığı zararla Fetullah adlı ajana sponsor olan Akın İpek.

FETÖ'nün sponsoru İpek ailesinin Londra'daki lüks yaşamı

OTELE DE KAYYUM ATANDI

Akın İpek, Londra'ya kaçtıktan sonra galerisine el konulmuş, 25 milyonluk oto galeri kayyuma devredilmişti. Aynı Akın İpek'in Marmaris'teki lüks oteli de yine el konulan mülkleri arasında yer alıyordu ancak İpek, erken davranarak parasının bir kısmını Londra'ya kaçırabilmiş ve burada 30 milyon dolarlık şirket kurabilmişti.

ÖZEL PLAKALI ARAÇLARLA GEZİYORLAR

Son olarak İpek ailesinin sahip olduğu özel plakalı lüks araçlardan biri yine Londra'da görüntülendi.

FETÖ'nün sponsoru İpek ailesinin Londra'daki lüks yaşamı

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