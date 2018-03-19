taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.254
USD
3,9417
EURO
4,8394
ALTIN
166,10
PETR
65,7500

FETÖ'nün TSK fişleme belgesi albaydan çıktı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ÖKK personeliyle, Genelkurmay Başkanlığı karargahını basan sanık eski albay Murat Korkmaz'ın yüzlerce askeri örgüt kriterlerine göre fişlediği ortaya çıktı.

AA | 19.03.2018 - 11:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Genelkurmay Başkanlığı karargahındaki darbe girişimine ilişkin görülen "çatı davasının" sanıklarından eski albay Korkmaz'ın iş yeri ve evinde ele geçirilen dijital materyaller incelendi.

Bu kapsamda telefon, bilgisayar, taşınabilir bellekler ve CD'leri inceleyen adli bilişim uzmanları, soruşturma konusuyla ilgili bilgilerin yer aldığı raporu, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Uluslararası adli bilişim standartlarına uygun tekniklerle incelenen materyallerde tespit edilen bir belgede, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin FETÖ'nün kriterlerine göre fişlendiği belirlendi.

Adli bilişim uzmanları, "2 nolu" CD'de 789 askerin, "personel numarası" ve karşılarında 0'dan 5'e kadar numara verilen onlarca sayfalık belgeyi incelemeye aldı.

İsim ve soyadlarına yer verilmeyen belgede, "personel numaraları" ve "tanım" şeklinde bir sınıflandırma yapıldığı görüldü.

FETÖ'nün TSK fişleme belgesi albaydan çıktı

İncelenen dokümanlara göre Korkmaz'ın, örgüte olan yakınlıklarını dikkate alarak 0'dan 5'e kadar numaralandırarak askerleri fişlediği belirlendi.

Raporda, bu fişleme yönteminin FETÖ soruşturmaları kapsamında daha önce de ortaya çıktığına dikkati çekilerek, şu tespite yer verildi:

"Başlık olarak 'PerNo' ve 'Tanım' yazılı 789 satır bulunduğu, 'Tanım' ile ilişkilendirilen numaraların 0-5 arası sayılarla kategorilendirildiği görülmüştür. Aynı şekilde FETÖ/PDY terör örgütünün yapılanmaları içerisinde benzer bir 0'dan 5'e kadar numaralandırılmış bir kategorilendirme tespit edilmiştir. Buna benzer bu kategorilendirmenin amaç ve kapsamı şüpheli bulunmuştur."

Ayrıca Korkmaz'ın FETÖ mensuplarının haberleşmek için kullandığı "Kakaotalk" adlı programı da kullandığı tespit edildi.

KAÇIRILACAK İSİMLERİN ADRESLERİ ODASINDA ÇIKMIŞTI

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK)'nda görevli sanık eski albay Murat Korkmaz'ın odasında yapılan aramada, 5 numaralı bir zarfın içinde dönemin Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Mustafa Varank'ın ev adreslerinin yazılı olduğu not bulunmuştu.

İddianamede, bu notun söz konusu kişilerin kaçırılmasına ilişkin hazırlanan planın parçası olduğu tespitine yer verilmişti.

Sanık Korkmaz, 16 Kasım 2017'de Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde yaptığı savunmada, söz konusu isimlere akademik çalışmasını göndermek için adreslerini not ettiğini ileri sürmüştü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Teröristlerden korunmak için 1 ay boyunca depoda yaşadılar
TSK ve ÖSO'nun YPG/PKK'dan temizlediği Afrin'de, teröristlerin kentten ayrılmalarına izin vermediği kent sakinleri "Türk askeri geldi, umut oldu." dedi.
İlkokul bahçesinde silahlı kavga
Şanlıurfa'da bir okulun etkinliğinde karşılaşan husumetli aileler, öğrencilerin gözleri önünde silahlı çatışmaya girdi. Korkan öğrencileri öğretmenleri, "Ağabeyler oyun oynadı" diyerek sakinleştirdi.
Roket menzilinden çıkan Kilis'te huzur hakim
Afrin kent merkezinin kurtarılmasından sonra sınırları temizlenen Kilis’in roket menzilinden çıkması, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.
Suriye'de eğitim alan TKEP/L üyesi İstanbul'da yakalandı
İstanbul'da saldırı planlayan yasadışı TKEP/L üyesi bir kişi, evine yapılan baskınla yakalanarak tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'den sonra sıradaki hedef Menbiç

Afrin'den sonra sıradaki hedef Menbiç

48
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti

223
Nursel Ergin kızını sildi

Nursel Ergin kızını sildi

15
Afrin'de çember de kapandı

Afrin'de çember de kapandı

36
Kawa heykelinin yıkılması Cumhuriyet'i rahatsız etti

Kawa heykelinin yıkılması Cumhuriyet'i rahatsız etti

70
Kremlin'de 19 yıl: Putin 4'üncü kez başkan

Kremlin'de 19 yıl: Putin 4'üncü kez başkan

14
ABD'nin eğittiği teröristler imha edildi

ABD'nin eğittiği teröristler imha edildi

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM