taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.974
USD
4,2747
EURO
5,1137
ALTIN
180,00
PETR
73,6600

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 28 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

AA | 04.05.2018 - 12:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerle bu askerlerden sorumlu örgütün sözde yöneticilerinin de bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde alınan ifadeler ışığında elde edilen yeni deliller ve teşhisler doğrultusunda, Tuzla Piyade Okulu'nda 2012-1016 arasında kursiyer olarak görev yapan muvazzaf subay rütbeli askerler ve bu askerlerin bağlı bulunduğu örgüt hiyerarşisinde ''öğretmen, müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı" konumundaki şüphelilere ulaşıldı.

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 28 gözaltı kararı

21 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu çalışma sonucunda 4'ü İstanbul'da olmak üzere 21 farklı ilde aralarında muvazzaf ve meslekten ihraç edilen 19 kişinin de bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, aralarında 1 binbaşı, 1 yarbay, eski TÜBİTAK çalışanı ve 1 asker tabibin de bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Şehit kızı tabutun başından bir an olsun ayrılmadı
Afrin'de şehit olan Asb. Kd. Üçvş. Cemil Erkek'in 4 yaşındaki kızı Melike Ceren, babasının tabutunun başından inmeye zorlukla ikna edildi.
Eski 2. Ordu Komutanı Huduti'ye 15 yıl hapis
Malatya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Van'da terör operasyonu
Van'ın Başkale ve Gürpınar ilçeleri kırsalındaki karla kaplı dağlarda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen iki sığınak imha edildi.
Yıldırım ve Bahçeli YSK’ya başvurdu
Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK’ya ortak başvuru yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

225
Abdullah Gül, Özhaseki'nin kızının düğününe katılmayacak

Abdullah Gül, Özhaseki'nin kızının düğününe katılmayacak

349
Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim

Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim

681
Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi

Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi

67
Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

36
CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

329
Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu'nun aday tarifi

Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu'nun aday tarifi

171
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM