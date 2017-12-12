taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.228
USD
3,8280
EURO
4,5052
ALTIN
152,95
PETR
65,5400

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı

Aydın merkezli 17 ildeki operasyonda, aralarında muvazzaf asker ve mahrem imamların da bulunduğu 22 zanlı gözaltına alındı.

AA | 12.12.2017 - 15:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması soruşturması kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

22 GÖZALTI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Aydın merkezli Antalya, Ankara, Ağrı, Çankırı, Sinop, Muş, Hakkari, Mersin, İzmir, Erzurum, Çanakkale, Sakarya, Tokat, Trabzon, Kütahya ve Van'da aralarında albay, yarbay gibi üst rütbeliler ve mahrem imamların da bulunduğu 22 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerdeki aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu.

ADİL ÖKSÜZ'LE GÖRÜŞTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan bir mahrem imam ve astsubayın, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün önce örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz ile Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde görüştükleri öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Ali Şeker Meclis'te canlı yayın sistemi kurdu
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde CHP'li milletvekili Ali Şeker, tripod üzerine telefon bağlayarak yayın yaptı.
Cemaati dolandırıcılara karşı uyarırken kendisi dolandırıldı
Sivas'ta, dolandırılmaktan güven timlerinin dikkati sayesinde kurtulan cami imamı, "Camide sohbetlerimizde sürekli bu konuda cemaatimizi bilgilendiriyorduk. Benim de başıma geldi." dedi.
Avrupalı turistlerin gözdesi Türkiye
Dört mevsiminde hareketli geçtiği Türkiye'de, Avrupalı turistlerin rezervasyonları arttı.
Cengiz Aytmatov heykeli Maltepe’de açıldı
"Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin öyküsü gibi pek çok öykünün yazarı, Kırgız Edebiyatçı Cengiz Aytmatov’un heykeli, 89’uncu doğum gününde Maltepe’de açıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan İsrail protestosundan fotoğrafını paylaştı

Ahmet Hakan İsrail protestosundan fotoğrafını paylaştı

137
Esad'a Rus generalden müdahale

Esad'a Rus generalden müdahale

89
Başbakandan Kılıçdaroğlu'na hesap uzmanı göndermesi

Başbakandan Kılıçdaroğlu'na hesap uzmanı göndermesi

75
Başbakandan açığa alınan belediye başkanı sayısı

Başbakandan açığa alınan belediye başkanı sayısı

34
Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldı

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldı

184
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan memleketine cami

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan memleketine cami

187
Emniyet'teki FETÖ ihraçlarında rakam belli oldu

Emniyet'teki FETÖ ihraçlarında rakam belli oldu

124
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM