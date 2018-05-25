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FETÖ'nün TSK yapılanmasında 28 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheli asker tutuklandı.

AA | 25.05.2018 - 15:01..
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FETÖ'nün TSK yapılanmasında 28 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun yürüttüğü, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 52 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı verilen 211'i muvazzaf 300 kişiden gözaltına alınan 211 şüpheli, işlemleri bittikçe İstanbul Adliyesi'ne sevk ediliyor.

Bugün işlemleri tamamlanan 35 şüpheli, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

TUTUKLANAN SAYISI 109'A YÜKSELDİ

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 28'inin atılı suçtan tutuklanmasına, diğer 7 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Bu son kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 109'a yükseldi.

Gözaltına alınan diğer 81 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, alınan ifadeler ve ''sabit veya ankesörlü'' hattan iletişime geçen örgüte mensup olduğu tespit edilen yeni kişilere ulaşılması üzerine 11 Mayıs'ta 211'i muvazzaf 300 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 211'i yakalanarak emniyete götürülmüştü. Diğer, 89 şüpheliyi ise arama çalışmaları sürüyor.

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