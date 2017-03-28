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FETÖ'nün tv projelerinden yeni dizilere transfer olanlar

Kanal D, Fox ve Star'ın yeni projelerinde yer alan isimlerin önceden FETÖ'nün kanalı Samanyolu'nun projelerinde yer aldıkları ortaya çıktı.

28.03.2017 - 10:59
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FETÖ'nün tv projelerinden yeni dizilere transfer olanlar

Güneydoğu şehirlerinde terör örgütleriyle mücadele ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk televizyonlarında 3 farklı terörle mücadele dizisi birden yayına giriyor.

FOX, KANAL D, STAR

Dün akşam Kanal D'de yayınlanan 'İsimsizler' dizisinin ardından, ilerleyen günlerde Fox'ta 'Savaşçı', Star'da ise 'Söz' yayına başlayacak.

FETÖ'nün tv projelerinden yeni dizilere transfer olanlar

SAMANYOLU'NUN İŞSİZ KALANLARI ÇEKİYOR

Dizilerin ortak yanları ise; bir dönem FETÖ'nün yayın organı Samanyolu'da yayınlanan 'Tek Türkiye', 'Şefkat Tepe' dizilerini çeken isimlerin bu dizilerde de yer alması.

İsimsizler dizisinin senaristlerinden Serkan Birlik'in FETÖ'nün STV'sinin en çok önem verdiği projelerinde çalıştığı ortaya çıktı.

FETÖ'nün tv projelerinden yeni dizilere transfer olanlar
(Serkan Birlik'in çalıştığı projeler)

SOSYAL MEDYADA FARK EDİLDİ

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları da 'İsimsizler' dizisi ile Samanyolu'nda yayınlanan 'Tek Türkiye' 'Şefkat Tepe' dizileri arasındaki benzerliklerin farkına vardıklarını paylaşımlarıyla belirtti.

FETÖ'nün tv projelerinden yeni dizilere transfer olanlar

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