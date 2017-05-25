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FETÖ'nün Twitter oyununu itiraf etti

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ifadesi alınan gizli tanık, FETÖ'nün Twitter faaliyetini anlattı.

25.05.2017 - 12:49
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Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla haklarında dava açılan, tutuklu, tutuksuz ve firari 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

SOHBETLER VE KESMESLER DÜZENLENİYORDU

Duruşmada "Üsküdar" kod adıyla ifadesi alınan gizli tanık, duruşma salonunda hazır bulunan, örgüte bağlı eğitim kurumlarında çalıştıkları öğrenilen Sözgen ve Tokgöz'ün örgüte sözde "hocalık" görevi yaptığını, sohbetler ve kermesler düzenlediklerini iddia etti.

FETÖ'nün Twitter oyununu itiraf etti

HER GÜN 5 TWITTER HESABINDAN 5 TWEET

Mahkeme Başkanı Dursun Arslan'ın, daha önce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadesinin doğru olup olmadığını sorması üzerine gizli tanık Üsküdar, şunları söyledi:

"İfadem doğrudur. Ayşegül Sözgen, Antalya bayan il imamıdır. Cemaat adına bölgeci tüm bayanlara talimat veren, onları yönlendiren kişidir. Ayşegül Sözgen, 17/25 Aralık sürecinden sonra talimat vererek, mevcut hükümeti eleştirmek, dünya nezdinde zor durumda bırakmak amacıyla bölgeci konumundaki herkese en az 5 tweet (Twitter) hesabı oluşturttu. Belirledikleri sorumlu kişilerin saat aralıklarında herkes ortalama 5 tweet atmaya başladı. O şekilde dünya nezdinde hükümet zor durumda bırakmaya çalışılıyordu. Her hafta sorumlu kişiler bir altındaki kişiye kaç tweet attığını soruyordu. Bu işlem aşağı yukarı iki ay sürdü. Ben de bu şekilde tweet atıyordum."

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