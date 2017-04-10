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FETÖ'nün üniversite abileri yakalandı

FETÖ'nün "üniversite abileri" oldukları öne sürülen ve daha önce meslekten ihraç edilen bir astsubay ile 7 polis adliyeye sevk edildi.

10.04.2017 - 10:02
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Nevşehir merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda düzenlendi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN 8'İ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden daha önce KHK ile meslekten ihraç edilen ve "üniversite abileri" oldukları öne sürülen astsubay M.A. ile polis memurları A.Ş, A.D, E.A, Ş.Ö, Y.F, E.D. ve E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

DAHA ÖNCE DE 22 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 5 Nisan'da Nevşehir, Elazığ, Sakarya, İzmir, İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri, Malatya ve Şanlıurfa'da çeşitli adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alınmıştı.

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