FETÖ'nün üst düzey sorumlularından Birol K gözaltında

FETÖ'nün bir dönem İzmir Hava Astsubay Hazırlama Okulu, 2008-2016 yıllarında da Hava Kuvvetleri sözleşmeli subay mahrem yapılanmasının sözde Türkiye sorumlusu olan ve 2 Kasım'da Ankara'da yakalanan sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli subaylar imamı" Gürdal T'nin bir üstü konumunda olduğu belirlenen "Sami" kod adlı Birol K, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi.

SORGUYA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Birol K'nin, Gürdal T. ile birlikte sorguya alındığı öğrenildi.

VİLLADA PARMAK İZLERİ BULUNDU

Yapılan tespit sonucunda, Adil Öksüz'ün de yer aldığı, darbe planının yapıldığı toplantının gerçekleştirildiği Çayyolu'ndaki villada Birol K'nin parmak izlerinin bulunduğu belirtildi.

AVCILAR'DA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANMIŞTI

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs ve görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme" suçundan aranan "Sami" kod adlı firari şüpheli Birol K, Avcılar'da bulunduğu ikametten kaçmak isterken gözaltına alınmıştı.