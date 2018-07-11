FETÖ'nün yeni finans kaynağı: Kilise bağışları

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) ABD’nin Pensilvanya eyaletinde kurduğu Respect (Saygı) Enstitüsü, ABD’nin en köklü kilise fakültelerinden Moravian Theological Seminary (Teoloji Okulu) ile yakın iş birliği içinde “imam” yetiştiriyor.

KİLİSE PARAVANINDA İMAM

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) ABD’nin Pensilvanya eyaletinde kurduğu Respect (Saygı) Enstitüsü, ABD’nin en köklü kilise fakültelerinden Moravian Theological Seminary (Teoloji Okulu) ile yakın iş birliği içinde “imam” yetiştiriyor.

Başkanlığını firari FETÖ mensuplarından Süleyman Eriş’in yürüttüğü Respect Enstitüsü, internet sitesinde amacını ABD'deki sosyal hayatın değişkenlik ve zorluklarına cevap vermek üzere akademik çalışmalar yapmak olarak açıklıyor. İnternet sitesinde enstitünün çalışma alanlarından birinin de “chaplain” (din görevlisi) yetiştirmek olduğu belirtiliyor.

GELİRLER FETÖ'YE

Eyaletlere göre fark gösterse de internetteki iş ilanlarına bakıldığında din adamı maaşı, yıllık 45 ile 70 bin dolar arasında değişiyor. Respect Enstitüsü başkanı ve firari FETÖ mensubu Süleyman Eriş’in enstitünün internet sitesinde yer alan yazısında “Müslüman Din Adamlığı İlerleme Ağı” (MCAN-Müslim Chaplaincy Advancement Network) adlı yapının kurulmasına öncülük ve yardım ettikleri belirtiliyor.

ENSTİTÜ SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Enstitünün eğitim kadrosunda Eriş dışında biri Türk, ikisi Hristiyan sadece 5 kişi bulunuyor. Okul programında İslami çalışmalarının yanı sıra farklı inançlar arası diyalog kursları da bulunuyor. Respect Enstitüsünde başvurularla ilgilenen ve ismini vermeyen Türk görevli, AA ekibinin Türkiye’den yapılan bağışlar ve 15 Temmuz FETÖ darbesiyle ilgili sorularını yetkisi olmadığı gerekçesiyle cevapsız bıraktı.

TÜRKİYE'DEN 2 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE HİMMET

İddianamede, MASAK'ın ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sonucu 2013-2014'te Türkiye'deki 147 farklı kişinin 171 işlemde ABD'deki Gülenist The Respect Institute Inc. isimli kuruluşa toplam 2 milyon 112 bin 332 dolar aktardığının belirlendiği anımsatılarak FETÖ'nün toplanan paralarla Kongre seçiminde adaylara bağışta bulundukları belirtiliyor.

Para transferlerinin büyük çoğunluğunun Bank Asya üzerinden gerçekleştirildiğine işaret edilen iddianamede, işlemlerin 69'unun İstanbul'dan, 40'ının Ankara'dan, 27'sinin Gaziantep'ten ve 11'inin de Kahramanmaraş'tan yapıldığına dikkat çekiliyor.

ABD'deki yerel seçim döneminde transferlerin birden arttığı vurgulanan iddianamede, para aktarımının 24-28 Mart 2014'te yoğunlaştığı ve söz konusu dönemde 110 farklı kişi tarafından 907 bin 221 dolar transfer yapıldığına yer veriliyor.

İHANET SARMALI

Soruşturmada şüphelilerin, gönderecekleri parayı, sistemde denetime takılmaması için 10 bin dolar sınırının altında 9 bin 999 dolar olarak aktardıkları tespit edilmişti.

İddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.

FETÖ'ye finansal destek sağlamakla suçlanan 46 kişinin yargılandığı davada şubat ayında karar açıklanmıştı. 4 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 6 yıl 3'er ay, 29 sanık da "terörizmin finansmanı" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen davada Süleyman Eriş, Sezai Şablak, Mehmet Özbilgin, Ehat Ercanlı ve Halim Çalış’ın da olduğu firari 12 sanığın dosyasının ayrılması kararlaştırılmıştı.

"KİLİSEYİ CAMİYE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ" DİYEREK HİMMET TOPLAMIŞLAR

Sanıklardan Salih Bayrak, para yardımı konusunda dini duygularının suistimal edildiğini belirterek "Los Angeles'te bir kiliseyi satın alıp camiye dönüştüreceğiz dediler.” demişti.

Sanıklardan Selami Annadınç ise örgüte ait eğitim kurumunun öğrenci taşıma işini aldığını kaydederek "Verdiğim paranın karşılığını kat ve kat kazandım bunlar ticarette normal.” ifadesini kullanmıştı.

Sanık Halil İbrahim Azili çocuğun örgüte ait eğitim kurumlarında eğitim gördüğünü, sağlık sorunları yaşamasının ardından kendisi ile ilgilenildiğini anlatarak "Bunlarda bir özellik vardır, para vereceğini duyunca peşinden ayrılmazlar, cenazene, düğününe gelirler. Hasan Coşkun, yanıma geldi, yardım talep etti. Peşimi bırakmadı. 'Tamam, yatıralım lanet olsun' dedim." açıklamasında bulunmuştu.