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FETÖ'nün yeniden yapılanma girişimi deşifre edildi

Ele geçirilen 'Eagle' mesajlarıyla, FETÖ'nün yeniden yapılanmaya çalıştığı ve para toplamak için çalışmalar yürüttüğü ortaya çıktı.

AA | 02.03.2018 - 15:29..
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün yapılanmasına ve firari üyelerine yönelik, yaklaşık 3 aylık takibin ardından harekete geçti. Soruşturma kapsamında 20 Şubat'ta, aralarında örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinin de bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 96 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, "büyük bölge abileri", "büyük bölge mesulleri", "polis ve asker mahrem abileri", "il ablaları", "finans sorumluları" ile örgütün gizli haberleşme programları "ByLock" ve "Eagle" kullanıcıları da yer aldı.

"Eagle" mesajlarının içeriklerinin incelenmesiyle, örgütün "yeniden yapılanma" çabası deşifre oldu.

ESNAFI HEDEF ALDILAR

Mesaj içerikleri ve ele geçirilen belgelere göre, örgüt üyeleri, esnaf ziyaretleri yaparak, kendilerine eleman temin etmeyi amaçladı.

Görüşme yapılması gereken esnaf, örgüt üyeleri arasında paylaştırıldı. Her bir örgüt üyesine esnaf görüşmesi için ayrı ayrı hedef konuldu.

Yapılanma içerisinde yer alanların, hedeflere ulaşması talimatları verildi. Esnaf raporları hazırlayan üyelerin yaptıkları görüşme sayıları da "Eagle" üzerinden sorumlularla paylaşıldı.

ÖRGÜT KENDİNİ AKLAMAYA ÇALIŞIYOR

Esnaf ziyaretlerinin yanı sıra öğrenci kazanmaya yönelik de çalışma yapan FETÖ üyeleri, görüştükleri öğrenci ve aileleri de not etti. Örgüt üyeleri, kendini temize çıkarma çabası kapsamında görüşülenler arasından kendilerine yakınlık hissedenleri listeledi.

Görüşmeleri reddedenler ise listelerde, "düşünmüyor" şeklinde işaretlendi.

Örgütün gelir ve giderleri de "Eagle" üzerinden gönderildi. "Talebe", "kurban", "zarf" ve "aile" başlıkları altındaki harcamaların miktarları, sorumlulara gönderildi. Tutuklu FETÖ üyelerine yapılan yardımlar da harcama kalemleri arasında yer aldı.

"BAM TELİ DİNLEME" TOPLANTILARI

FETÖ üyeleri kendi aralarında, "Bam Teli Dinleme" olarak isimlendirdikleri toplantılar da yaptı. Bu toplantıların sayıları, belirlenen aralıklarla gönderilen mesajlarda belirtildi.

İl merkezi ve ilçelerde yapılan programların sayıları, ayrı ayrı not edildi. Bu ziyaretlerde örgüt üyelerinin şikayet ve taleplerinin dinlendiği tespit edildi.

Bu yılın ocak ayındaki listelere göre ise örgüt, il merkezinde 57, ilçelerde 38 "Bam Teli Dinleme" toplantısı yaptı.

Okulların tatile girdiği dönemlerde çalışmalarına devam eden örgüt üyeleri, eleman kazanma kapsamında karne hediyesi bile dağıttı.

Soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü öğrenildi.

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