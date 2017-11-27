FETÖ/PDY çatı davasında sanık sayısı 75'e çıktı

AA

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen, örgütün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ve yine örgüt yöneticilerinden olduğu belirlenen Mahmut Akpınar hakkında ayrı ayrı açılan davaları birleştirmesiyle çatı davadaki sanık sayısı 73'ten 75'e yükseldi.

FETO DA SANIK

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 73 kişi hakkında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bir gün önce açılan davada sanıklar "anayasayı ihlale teşebbüs etmek" ve "hükümeti yıkmaya teşebbüs etmek" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "siyasi ve askeri casusluk", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri ele geçirmek", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "nitelikli dolandırıcılık", "zimmet", "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde resmi belgede sahtecilik" ve "suç gelirlerini aklamak" suçlarından 132 yıl birer aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor.

HÜKÜMETİ DEVİRMEK İSTEDİLER

Çatı davanın iddianamesinde, FETÖ/PDY'nin, hükümeti devirmek, devlet kurumlarını ele geçirmek, anayasal düzeni yıkarak yerine otoriter, totaliter bir cemaat oligarşisi/zümre hakimiyetine dayanan devlet düzeni kurmak için kurulduğu ifade ediliyor.

BİRLEŞTİRİLEN DOSYALAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışında bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenenlere yönelik soruşturmayı kapsamında FETÖ'nün yöneticisi konumundaki Ahmet Kurucan, Harun Tokak, İsmet Aksoy, Murat Karabulut, Mustafa Özcan, Sait Aksoy, Süleyman Tiftik ve Şerif Ali Tekalan ile darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde olduğu ortaya çıkan, serbest bırakılmasının ardından ortadan kaybolan, yurt içi ve dışında halen aranan Adil Öksüz hakkında "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan yeni dava açmıştı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın birleştirme talebiyle gönderdiği iddianameyi kabul etmesinin ardından dosyayı, "FETÖ/PDY çatı davası" ile birleştirdi. Yeni açılan davanın sanıklarından Öksüz dışındakilerin zaten "çatı dava" sanıkları arasında bulunması nedeniyle sanık sayısı bir kişi artarak 74'e yükseldi.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, örgütün "imam"larından olduğu belirlenen Mahmut Akpınar hakkında da "silahlı terör örgütü" suçlaması kapsamında yine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açtığı, bu davanın da "FETÖ/PDY çatı davası" ile birleştirildiği, böylece sanık sayısının 75 olduğu öğrenildi.

FETÖ/PDY ÇATI DAVASI

"FETÖ/PDY çatı davası"nda eski milletvekili İlhan İşbilen ile Dilaver Azim, Ali Çelik, Abdülkadir Aksoy, Kazim Avcı, Alaeddin Kaya ve Hidayet Karaca tutuklu bulunuyor. Diğer sanıklar ise firari durumda.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.