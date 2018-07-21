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FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu: 15 gözaltı

Kars merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 15 zanlı gözaltına alındı.

AA | 21.07.2018 - 14:38..
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Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten mahrem imamların TSK mensuplarıyla irtibat kurmak ve deşifre edilmelerini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit hususi hatlardan görüşme yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu: 15 gözaltı

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, Kars, Ankara, İstanbul, Bartın, Tunceli, Tekirdağ, Adana, Hatay, Balıkesir, Şanlıurfa, Mersin ve Amasya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

15 GÖZALTI

Operasyonda, meslekten ihraç edilen ve muvazzaf 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 6 üsteğmen ve 5 astsubay gözaltına alındı.

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