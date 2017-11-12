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FETÖ'ye gösteri yapan Ömer Pekin tutuklandı

FETÖ'nün Gürcistan ve 'entelektüel yapılanmaları'na yönelik yürütülen soruşturmada tiyatrocu Ömer Pekin hakkında karar verildi.

12.11.2017 - 04:49
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FETÖ'ye gösteri yapan Ömer Pekin tutuklandı

Gizli tanığın verdiği bilgilere göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ operasyonunda 14 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Gürcistan ve ‘entelektüel yapılanmaları’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'ye gösteri yapan Ömer Pekin tutuklandı

ATALAY DEMİRCİ İLE TERÖRİSTE ÖZEL GÖSTERİ YAPMIŞTI

Gözaltına alınanlar arasında, Pensilvanya’da FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’e Atalay Demirci ile birlikte özel tiyatro gösterisi yapan Ömer Pekin’in de bulunduğu öğrenildi.

FETÖ’nün ‘entelektüel’ ve Gürcistan yapılanmalarının deşifre edilmesi için bilgiler veren gizli tanığın, Ömer Pekin’in yazdığı oyunları öncelikle Pensilvanya’da elebaşı Gülen’e sunduğunu söylediği öğrenildi.

FETÖ'ye gösteri yapan Ömer Pekin tutuklandı

MAHKEMEDE 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre İstanbul’da gözaltına alınan Pekin’in, örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandığı ve FETÖ’nün sözde ‘entelektüel tiyatrocular imamı’ olduğu ileri sürüldü.

Mahkemeye sevk edilen Pekin ile 9 kişi tutuklanırken, şüphelilerden 4’ü elektronik kelepçe, 3’ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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