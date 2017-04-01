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FETÖ'ye para aktaran 21 kişi gözaltına alındı

FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda yurt dışında bulunan 11 ayrı kuruluşa para transferi yapan 32 şüpheliden 21'i gözaltına alındı.

01.04.2017 - 13:30
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'nin mali ayağına yönelik yürütülen çalışmalarda 32 kişinin 'Gülenist' olarak tabir edilen yurt dışındaki kuruluşlara para transferi yaptığının saptandığı kaydedildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Bunun üzerine savcılık kararıyla tespit edilen 32 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendiği ve 21 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"FETÖ/PDY terör örgütünün ilimizdeki mali ayağına yönelik olarak, yurt dışında bulunan 11 değişik 'Gülenist' kuruluşlara para transfer ettikleri tespit edilen 32 şüpheli şahsa görevlilerimizce eş zamanlı operasyon yapılarak 21 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 102 bin Dolar, 3 bin 100 Euro, 2 tabanca ve 2 şarjör, 459 adet tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 35 av tüfeği fişeği, 34 cep telefonu, 16 laptop ve tablet bilgisayar, 6 flash bellek ve 7 yasak yayınlı kitap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne finans sağlamaktan adli işlemlere başlandı."

FETÖ'ye para aktaran 21 kişi gözaltına alındı

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