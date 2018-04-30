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Fettah Can: Artık cam çerçeve indirmiyorum

Ünlü şarkıcı Fettah Can, baba olduktan sonra çok değiştiğini söyledi.

Haber Merkezi | 30.04.2018 - 09:24..
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Fettah Can: Artık cam çerçeve indirmiyorum

Geçtiğmiz yıl ikizleri Vera ve Oğul’u kucağına alan Fettah Can, Bursa’daki bir alışveriş merkezinde sevenleri ile buluştu.

"UYKUSUZUM"

“Babalık nasıl gidiyor?” sorusuna cevap veren şarkıcı, “Şahane. Her sabah önce hangisini seveceğimi şaşırıyorum. İşin en zor yanı; uykusuzluk. Bir ara halüsinasyon görecek kıvama gelmiştim. Düşünün 6 aydır ilk defa dün şarkı sözü yazabildim.

"ESKİDEN AGRESİFTİM"

Fettah Can evlilik hayatına dair de şunları söyledi: “Eskiden daha agresiftim. Cam çerçeve inerdi. Şimdi daha sakin bir adamım. Hem Cansu, hem de Vera ve Oğul sayesinde dünyaya bakışım değişti. Olgunlaştım. Evde eşimle ufak tefek kavgalarımız oluyor ama bunlar müzik adına. Zaten ‘Delirmiyorum’ diyen bir insan olamaz.”

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