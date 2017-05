Başarılı müzisyenler Fettah Can ve Cansu Kurtçu, bebek sevinci yaşıyor. 2,5 yıl önce dünya evine giren çift, geçtiğimiz ay bebek haberini alınca mutlulukları ikiye katlandı.

Can, “Çocuğumuzun olacağını öğrendiğimiz andan itibaren kendimizi sürekli olarak gün içerisinde tebessüm ederken buluyoruz. Babalar genelde bebeklerini kucağa almadan bağ kuramaz diyorlar ama şu an gerçekten çok değişik duygular yaşıyorum. Her gün ayrı bir heyecan. Bu hissin insana kattığı enerji çok güzel.” dedi.