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Fettah Can'ın ikizleri büyüdü

Ünlü şarkıcının eşi Cansu Kurtçu, ikiz bebeklerini ilk kez gösterdi.

Haber Merkezi | 10.10.2018 - 14:52..
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ÜÜ

Fettah Can ile evli olan ve geçtimiz yıl ikiz çocukları Vera ile Oğul'u dünyaya getiren Cansu Kurtçu, bebeklerinin fotoğrafını ilk kez paylaştı.

"BUGÜN 1. YAŞINIZ"

Çocuklarının 1. yaşını kutlayan Kurtçu, fotoğrafların altına şu notu düştü: "Biliyorum hiçbir zaman kelimelere sığdıramayacağım sizi ne kadar çok sevdiğimi, sizin için neler yapabileceğimi... İyi ki doğdunuz bebeklerim, canlarım, aşklarım... bugün 1. yaşınız.. Bir ömür sağlıkla, mutlulukla, huzurla yaşayın... Her şey sizin için... Daha fazla yazamayacağım ağlayasım geliyor☺️ Yaşayıp yaşayabileceğim en büyük aşklarım ömrümüz sizin..."

Fettah Can'ın ikizleri büyüdü

Fettah Can'ın ikizleri büyüdü

Fettah Can'ın ikizleri büyüdü


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