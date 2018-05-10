Fetullah Gülen'in avukatından darbe girişimi itirafı

Futbolda şike davasında 20'si tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada Gülen'in avukatı sanık Orhan Erdemli, "Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilere kumpas kuruldu" dedi.

TERÖRİSTİN AVUKATINDAN ŞİKE İTİRAFI

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından sanık Orhan Erdemli savunmasında, "FETÖ'nün yargı ve emniyetteki üyelerinin kumpasıyla Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilere operasyon yapıldı." dedi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanık Orhan Erdemli savunma yaptı.

Erdemli, savunmasına başlamadan önce diğer sanıkların duruşma salonundan çıkarılmasını talep etti.

"DARBE GİRİŞİMİNİ DE BUNLAR YAPTI"

Mahkeme heyeti, talebi kabul ederek, sanıkları duruşma salonundan çıkardı.

Sanık Erdemli savunmasında, Fetullah Gülen ile 2011-2012'de Pensilvanya'da görüştüğünü, darbe girişimini FETÖ'nün yaptığından emin olduğunu ifade ederek, "Fetullah Gülen iki yüzlüdür. Bana başka bir şey söylüyordu, bir başkasına başka bir şey. Bunlar örgüt ve darbeyi de kesinlikle bunlar yaptı. Yüzsüzce inkar ediyorlar." itirafında bulundu.

Şike soruşturmasının da FETÖ'nün bir kumpası olduğunu düşündüğünü dile getiren Erdemli, "FETÖ'nün yargı ve emniyetteki üyelerinin kumpasıyla Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilere operasyon yapıldı. Firari savcılar Fikret Seçen ve Zekeriya Öz ile firari avukatlar Halil İbrahim Koca ve Cemalettin Mutlu koordineli bir şekilde çalıştı." ifadelerini kullandı.

"AZİZ YILDIRIM'I VERİN AKŞAMA EVDESİNİZ"

Sanık Erdemli, 3 Temmuz sürecinde operasyonu yapan emniyetçilere bunun hukuk dışı olduğunu aktardığını iddia ederek, o dönemde gözaltına alınan sanıklara "Aziz Yıldırım'ı verin, akşama evdesiniz." denildiğini duyduğunu beyan etti.

Kendisinin kumpas sürecinde eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer tarafından tehdit edildiğini kaydeden Erdemli, FETÖ'nün avukat yapılanmasından da bahsetti.

Eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in avukatı olarak tanınan Nurullah Albayrak'ın Gülen'in avukatlığını aldığını ifade eden Erdemli, "Örgüt 2013'ten sonra stratejik değişikliklere gitti. Militanlık yapacak avukatlarla çalışmak istediler." dedi.

Erdemli'nin savunmasının ardından duruşma ertelendi.