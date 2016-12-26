Fetullah Gülen'in talimatıyla Albay Kurtoğlu'na kumpas

FETÖ soruşturmasında gizli tanık olan 'Adem' kod adlı hâkim ifadesinde İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Kurtoğlu'nun Gülen'in talimatıyla kumpas kurbanı olduğunu söyledi.



(Hüseyin Kurtoğlu)

Adem kod adlı gizli tanık şunları söyledi:

17-25 Aralık olarak bilinen hükümete yönelik operasyon sürecinden önceki bir tarihte Habip A. isimli hâkim beni arayarak, “Hanım ve çocuklar yok. Dursun A. ve Özden D.’yi çağıracağım, buyur gel” diyerek davette bulundu. Evine gittiğimde bir müddet sonra elinde bilgisayar çantası olan ve tanımadığım ‘Erdal’ isimli şahıs geldi. Bana mesleğimle ilgili beni tanımaya yönelik sorular sordu ve ilgi gösterdi. Ne iş yaptığını sorduğumda, özel bir okulda öğretmen olduğunu söyledi. Sonra bu şahıs çantasından bilgisayar ve evraklar çıkardı. Bilgisayarına baktı ve konuşma sırasında “İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı hakkında hocamızın talimatıyla dava açılmıştı” diye bilgi verdi.

FETULLAHÇI HAİN TERFİ ETSİN DİYE, KUMPAS KURDULAR

Albay Hüseyin Kurtoğlu, cenaze için cezaevinden izinli çıkan bir tutuklunun evinde kalmasına izin vermemesi nedeniyle yargılanmıştı. FETÖ kumpasıyla bu şekilde terfi alması engellenen Kurtoğlu'nun yerine Adana'daki MİT TIR'ları operasyonunda adı geçen FETÖ'cü Hamza Celepoğlu tuğgeneralliğe yükseltilmişti.

Albay Hüseyin Kurtoğlu’nun bu kumpas davası ile terfisi FETÖ tarafından bir süre engellenmişti. Ancak Kurtoğlu, 15 Temmuz sürecinden sonra gecikmiş terfisini alarak general oldu.

