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Fetullah Gülen'in yeğeni yakalandı

Sakarya'da FETÖ soruşturması kapsamında, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in oğlu Şamil Gülen yakalandı.

05.05.2017 - 03:25
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Fetullah Gülen'in yeğeni yakalandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Şamil Gülen hakkında "FETÖ/PDY üyesi" olduğu iddiasıyla resen yakalama kararı çıkartıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Kocaeli'de olduğu tespit edilen Gülen, ekiplerce gözaltına alındı.

Gülen'in Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince Sakarya'ya getirildiği ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Askeri yapı içerisindeki örgütün mensuplarına yönelik çalışmaları bulunduğu, "ByLock" kullandığı tespit edilen Gülen'in, "Kara Harp Okulu imamı" olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

Elektronik elektrik mühendisi Şamil Gülen'in daha önce Kanun Hükmünde Kararname kapsamında İstanbul'da çalıştığı bir kurumdan ihraç edildiği öğrenildi.

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