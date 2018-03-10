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Fetullah Gülen’in yeğeni yeniden tutuklandı

Önceki gün serbest kalan ve savcının itirazıyla tekrar gözaltına alınan Fetullah Gülen'in yeğeni Kemalettin Gülen tutuklandı.

İHA | 10.03.2018 - 19:36..
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gülen

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in amcasının oğlu olduğu belirtilen Kemalettin Gülen, önceki gün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘yurtdışına çıkış yasağı’ uygulanarak Silivri Cezaevinden serbest bırakılmış, savcılığın bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu 14. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalanma kararı çıkarıldıktan sonra dün akşam saatlerinde İstanbul Terörle Mücadele Şube ekiplerince yeniden gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Kemalettin Gülen’in, Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün yeniden adliyeye sevk edildi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in amcasının oğlu olduğu belirtilen Kemalettin Gülen’in, çıkarıldığı 14. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanarak Silivri Cezaevine konulduğu belirtildi.

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