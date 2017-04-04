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Fetullahçılar Dışişleri'nden tamamen temizlendi mi

Alman gazeteleri, MİT'in, Almanya'da FETÖ'cüleri izlemesini haberleştiriyor, rakamlar veriyor, bu bilgileri nereden ediniyorlar..

04.04.2017 - 14:50
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Fetullahçılar Dışişleri'nden tamamen temizlendi mi

Alman basınındaki yorumlarda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Almanya'daki FETÖ'cüleri izlediği yönünde suçlamalar ele alındı.

Alman gazetesi, Süddeutsche Zeitung MİT'in, Almanya'da yaşayan 300 FETÖ'cü teröristi takibe aldığını ileri sürdü.

Gazete, Almanya'nın iç huzurunun da MİT tarafından bozulduğunu belirtti. Gazetedeki haber analizde şu ifadelere yer verildi:

TÜRK İSTİHBARATÇILAR ALMANYA'DA HUZUR BOZUYOR

Almanya'da iç huzur büyük önem taşıyor, ancak bu huzur Türklere, Türkiye kökenli Almanlara ve siyasetçilere yönelik muhbirlikle tehlikeli bir şekilde bozuldu. Türk istihbarat birimlerinin, Almanya'da muhbir ve ajanlardan oluşan geniş bir ağ kurduğu anlaşılıyor. Federal savcılığın soruşturması sırasında bilinen ve bilinmeyenlerin, bu ağın nerede düğümlendiğinin ve Türk istihbaratının Almanya'da hangi yapıları kullandığının aydınlığa kavuşturulması gerekiyor; burada elde edilen bulgular da yeni soruşturmaların yolunu açabilir.

300 KİŞİ İZLENİYORSA, AB BUNU NASIL BİLİYOR?

Türkiye'nin yurt dışı temsilcilik çalışanları üzerinden, 35 ülkede FETÖ ile ilgili 300 kişi hakkında MİT'e rapor verildiği aynı gazetede öne sürülen iddialardan birisi.

DIŞİŞLERİ'NDE HALA FETULLAHÇI MI VAR?

Süddeutsche Zeitung ve diğer Alman gazeteleri, Türkiye'nin MİT üzerinden 300 FETÖ'yü takibe aldığını nereden biliyor. MİT'in Avrupa'daki faaliyetlerinin AB gazetelerinde çarşaf çarşaf yayınlanması akla yine aynı soruları getiriyor; Dışişleri'ndeki Fetullahçılar tam olarak temizlendi mi? Hala kendini gizleyebilen kriptolar mı var ki Avrupa'daki gazetelere bu bilgiler sızabiliyor?

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