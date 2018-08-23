Feyenoord-Excelsior maçında tribündeki çocuklara jest

Hollanda’nın köklü kulüplerinden Feyenoord, son birkaç yıldır kentte tedavi gören hasta çocukları, moral vermek amacıyla ev sahipliğini yaptığı De Kuip stadyumuna davet etti.

Feyenoord ile deplasmanda karşı karşıya gelen Excelsior taraftarlarının da stadyuma gelen çocuklara bir sürprizi oldu.

OYUNCAK YAPMURUNA TUTTULAR

Rotterdam takımı Feyenoord’un 1-0 üstünlüğünün devam ettiği karşılaşmanın 20. dakikasında Excelsior taraftarları beraberinde getirdiği oyuncakları, çocukların bulunduğu yöne atmaya başladı.

Excelsiorluların çocukları oyuncak yağmuruna tuttuğu sırada Feyenoord taraftarları da rakip takım taraftarını alkış yağmuruna tuttu.

Hollanda liginde sahaya oyuncak yağdı - VİDEO

Tüm bu görüntülerin yaşandığı maç, Feyenoord’un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Daha önce de Feyenoord’un 2016 yılında evinde ağırladığı Den Haag’ın taraftarları da çocukları oyuncak yağmuruna tutmuştu.