Feyza Aktan'dan Özcan Deniz'e: Hayatıma anlam kattın

45 yaşındaki şarkıcı oyuncu Özcan Deniz, 25 yaşındaki sevgilisi Feyza Aktan ile evlendi. Sade bir nikah töreni ile evlenen çift düğünü daha sonra yapacak.

"HAYATIMA ANLAM KATTIN ÖZCAN"

Feyza Aktan Özcan Deniz'le evlenir evlenmez sosyal medyadan soyadını değiştirdi. Nikah gününden de bir fotoğraf koyan Aktan Özcan Deniz için romantik sözler yazdı: "Seçtiğim hayatım.. Varlığıma anlam kattığın için minnettarım.."

Aktan, sade bir törenle evlendiği nikahta omuzları düşük siyah bir elbise giymeyi tercih etti.

BALAYINA BEBEKLERİYLE ÇIKACAKLAR

Özcan Deniz'le geçtiğimiz hafta sade bir nikahla evlenen Feyza Aktan, sosyal medya hesabından nihah günü çekilen fotoğrafını romantik bir notla paylaştı.