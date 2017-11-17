Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programının konuğu olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, tutuklu FETÖ sanıklarından, terörle mücadeleye ve Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'ya kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

"FETÖ'CÜLER AKLANIRSA BİZE GÜN YÜZÜ GÖSTERMEZLER"

Cumhuriyet'in haberine göre; FETÖ'nün darbe girişimi ve ardından yapılan soruşturmalara değinerek sözlerine başlayan Feyzioğlu, geçmişten beri mücadele ettiğini belirtti. TBB Başkanı, "Bu şerefsizler, bu hainler aklanacak olursa, vallahi billahi bizlere gün yüzü göstermezler" diyerek sözlerine başladı.

Terörle mücadele konusunda da açıklamalarda bulunan Feyzioğlu, "Teröriste karşı silahla mücadele edersiniz, silaha silah!" derken, terörle mücadelenin akıl ve mantık çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

"TURGUT KAZAN BARO SEÇİMLERİ İÇİN POZİSYON ALIYOR"

İstanbul Barosu eski başkanı Turgut Kazan'ın "Her gün atılan tweetleri okuduğumuz zaman, Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın başka alemlerde yaşadığını görüyoruz. O başka âlemlerde yaşarken, avukatların özgürlüğü kalmıyor." sözlerine değinen Feyzioğlu, "Turgut beyi, açıklamalarının yaklaşan baro seçimleri nedeniyle olduğunu bilecek kadar iyi tanırım" dedi ve ekledi:

"Bizi 'avukatları savunmuyor' diye eleştiren kişiler, gayrıciddi kişiler, baro seçimleri geldiği için pozisyon alıyorlar."





"ALTANLARIN DURUŞMASINDA HÂKİMİN TAVRI YANLIŞTI"

Ahmet-Mehmet Altan'ın yargılandıkları davada avukatların duruşmadan atılmasına da değinen Feyzioğlu, "Altanlara, 'Bir gün sizi de savunmak zorunda kalırız' demiştik. Duruşmada yapılan yanlıştı. Duruşmada savcı mütalaasından önce, hâkim avukatların savunmasını dinlemeliydi" dedi.

"ÖLDÜRÜLEN DHKP-C'LİNİN ÜZERİNDEN TUTUKLANAN AVUKATLARIN İSMİ ÇIKTI"

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın yargılandıkları davanın duruşmasından önce, avukatlarının tutuklanması hakkında da görüşlerini belirten TBB Başkanı, "Nuriye ile Semih adlı açlık grevi yapan kişilerin tutuklanan avukatlarının tutuklanma gerekçesinde, Nuriye ile Semih'in avukatı olmaları yoktu. Polisin öldürdüğü DHKP-C teröristin üzerinden çıkan listede tutuklanan bazı avukatların adı geçtiği söyleniyor. Ben bu listenin değersiz olduğunu söyleyemem" diye konuştu.

"TAHİR ELÇİ ÇOK DEĞERLİ BİR KİŞİYDİ"

"Yaşam alanlarında çatışmalara son verin" denilen bir basın açıklamasında öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin çok değerli bir kişi olduğunu ve Elçi'yi PKK'lı olarak suçlamanın yanlış olduğunu ifade eden Feyzioğlu, "PKK terör örgütü, Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili savcılık keşif yaparken, silahlı elemanlarını geri çekip, keşfin yapılmasına izin vermez miydi?" görüşünü savundu.

"KİMSE BENDEN NURİYE VE SEMİH'İ EVLAT EDİNECEK BİR SEMPATİ İÇİNDE OLMAMI BEKLEMESİN"

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevi yapmasına da değinen Feyzioğlu, "Açlık grevi yapan kişi, bilincini kaybettiğinde, devletin ona ölmemesini sağlamak için müdahale etme yükümlülüğü var."

Feyzioğlu, sözlerini "Nuriye ile Semih'i evlat edinecek bir sempati içinde olmamı kimse benden beklemesin" diyerek tamamladı.