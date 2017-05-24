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Fiat Chrysler'a ABD'den emisyon davası

ABD Adalet Bakanlığı'nın açtığı dava Fiat Chrysler üzerindeki baskıyı artıracak prosedürel bir adım olarak görülüyor.

24.05.2017 - 11:33
  1. Haberler
  2. Otomobil

ABD hükümeti, otomobil üreticisi Fiat Chrysler aleyhine 2014 yılından bu yana satılan 104,000 adet dizel motorlu araçta gizli yazılım kullanarak egzoz emisyon kontrollerinden kaçtığı gerekçesiyle dava açtı.

Fiat Chrysler'a ABD'den emisyon davası

Volkswagen'in dizel emisyon skandalının ardından, denetleme kurumları artık dizel motorları giderek daha sıkı denetimlere tabii tutuyorlar.

CHRYSLER : HATA YOK

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Fiat'tan çok daha fazla sayıda dizel araçta yasal emisyon sınırlarını aşacak gizli bir yazılım kullandığı için 25 milyar dolara kadar ceza ödemeyi kabul etmişti.

Volkswagen emisyon testlerini geçmek için hile yaptığını kabul ederken, Fiat Chrysler yanlış yapmadığını savunuyor.

Fiat Chrysler'a ABD'den emisyon davası

SOLUNUM RAHATSIZLIKLARINI TETİKLİYOR

Davada Fiat Chrysler'in 2014-2016 yılları arasında satılan dizel motorlu araçlara gizli bir yazılım takarak yasal sınırın "oldukça" üzerinde nitrojen oksit, ya da NOx gazı çıkarmasına yol açtığı belirtildi. Söz konusu gaz solunum yolu rahatsızlıkları ve hava kirliliği yaratıyor.

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