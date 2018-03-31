Fiat Doblo 120 beygirlik motorla yenilendi

Fiat Professional'dan yapılan açıklamaya göre, Tofaş fabrikasında üretilen, Fiat Professional Ailesi’nin öne çıkan üyesi Doblo, ilkbahar aylarına hızlı bir giriş yapıyor. Fiat Doblo, kendini birçok Fiat modelinde ispatlamış Euro 6 normlarını karşılayan yeni 1,6 litrelik turbo beslemeli dizel Multijet motor, 120 HP güç ve 320 Nm tork değerleriyle sınıfının en güçlü modeli unvanının sahibi oluyor.

YAKIT TASARRUFU DA ÖN PLANDA 100 kilometrede ortalama 5,2 litrelik yakıt tüketim değeriyle, güçlü olduğu kadar aynı zamanda ekonomik olan Fiat Doblo, konfor, teknoloji ve güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Yeni 120 HP’lik dizel motorlu Fiat Doblo Ailesi’nde, ABS, EBD, sürücü ve yolcu ön hava yastığı, yan hava yastıkları, yokuş kalkış desteği, ESP, ESC, ASR, MSC, ısıtmalı ön koltuklar, deri direksiyon ve vites topuzu, hız sabitleme, otomatik iklimlendirme kontrollü klima, 5 inç boyutunda dokunmatik ekranlı Uconnect multi medya sistemi, navigasyon, Bluetooth, USB ve AUX bağlantılı müzik sistemi gibi önemli teknoloji, güvenlik ve konfor donanımları sunuluyor. FİYATI 63 BİN LİRADAN BAŞLIYOR Cargo Standart, Cargo Maxi, Cargo Maxi XL, Maxi Frigo ve Combi Standart ve Combi Maxi gövde seçenekleri ile üretilen Fiat Doblo Ailesi, 63 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.