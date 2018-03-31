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Fiat Doblo 120 beygirlik motorla yenilendi

Fiat'ın ticari modellerinden Doblo, yenilenen motoruyla Türkiye'de üretildi.

AA | 31.03.2018 - 11:25..
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Fiat Professional'dan yapılan açıklamaya göre, Tofaş fabrikasında üretilen, Fiat Professional Ailesi’nin öne çıkan üyesi Doblo, ilkbahar aylarına hızlı bir giriş yapıyor. Fiat Doblo, kendini birçok Fiat modelinde ispatlamış Euro 6 normlarını karşılayan yeni 1,6 litrelik turbo beslemeli dizel Multijet motor, 120 HP güç ve 320 Nm tork değerleriyle sınıfının en güçlü modeli unvanının sahibi oluyor.

Fiat Doblo 120 beygirlik motorla yenilendi

YAKIT TASARRUFU DA ÖN PLANDA

100 kilometrede ortalama 5,2 litrelik yakıt tüketim değeriyle, güçlü olduğu kadar aynı zamanda ekonomik olan Fiat Doblo, konfor, teknoloji ve güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor.

Fiat Doblo 120 beygirlik motorla yenilendi

Yeni 120 HP’lik dizel motorlu Fiat Doblo Ailesi’nde, ABS, EBD, sürücü ve yolcu ön hava yastığı, yan hava yastıkları, yokuş kalkış desteği, ESP, ESC, ASR, MSC, ısıtmalı ön koltuklar, deri direksiyon ve vites topuzu, hız sabitleme, otomatik iklimlendirme kontrollü klima, 5 inç boyutunda dokunmatik ekranlı Uconnect multi medya sistemi, navigasyon, Bluetooth, USB ve AUX bağlantılı müzik sistemi gibi önemli teknoloji, güvenlik ve konfor donanımları sunuluyor.

Fiat Doblo 120 beygirlik motorla yenilendi

FİYATI 63 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Cargo Standart, Cargo Maxi, Cargo Maxi XL, Maxi Frigo ve Combi Standart ve Combi Maxi gövde seçenekleri ile üretilen Fiat Doblo Ailesi, 63 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.

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