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Fidel Castro'nun son dileği yerine getirildi

Küba Parlamentosu, kasım ayında ölen Fidel Castro'nun son dileğini onayladı.

Ajanslar | 28.12.2016 - 14:31
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Fidel Castro'nun son dileği yerine getirildi

Parlamento Castro'nun adının cadde, park, meydan gibi kamuya açık yerlere verilmemesi, anıt ve heykellerinin dikilmemesini öngören yasayı kabul etti.

Yasa, Castro'nun adının reklam amaçlı kullanılmasını da yasaklıyor.

BİR İSTİSNA VAR

Yasa sadece tek bir konuda istisnaya yer veriyor: Bir enstitü ya da kurum Fidal Castro hakkında tarihi araştırmalar yapmak isterse bu durumda kurulmasına izin verilecek ve organizasyon Fidel Castro adını alıp kullanılabilecek.

Parlamentonunun onayladığı yeni yasa Fidel Castro'nun fotoğraflarının okul, işletme ve askeri kışlalarda asılmasına bundan sonra da izin veriyor.

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