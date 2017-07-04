Figen Yüksekdağ Ankara Adliyesi'nde

Ankara Adliyesi'nde görülecek dava için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Adliyenin çevresine giden yollar, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bariyerlerle güvenlik önlemi alan emniyet güçleri, adliyeye gelen herkesi üst araması yaparak, içeri aldı. TOMA'lar da adliye etrafında görev aldı.

KEMALBAY: EŞ BAŞKANIMIZI SAHİPLENİYORUZ

Dava öncesi, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay açıklamalarda bulundu. Yüksekdağ'ın tutukluluğuyla ilgili Kemalbay, "Yüksekdağ bugün kendisine yöneltilen hukuksuzca ve düzmece dosyalarla, sadece yargı sorumsuzluğu çerçevesinde ele alınması, yasama sorumsuzluğu çerçevesinde ele alınması gereken konuşmalarından dolayı tutuklu bulunmaktadır." dedi.

"KADIN BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ"

HDP olarak Türkiye'ye demokrasiyi ve barışı armağan etmek istediklerini dile getiren HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay, "Yüksekdağ bütün konuşmalarında bunu dile getirmiştir. Bizler kadın başkanımızın yanındayız. Biliyoruz ki bir ülkede kadınlar özgürleşmezse o ülkede özgürlükten söz edilemez. Biz kadın eş başkanımızı sahipleniyoruz. Onun iradesi irademizdir diyoruz." diye konuştu.