Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı terör örgütünü sattı

Hakkında açılan terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ, hakim karşısına çıktı.

Uzun süredir cezaevinde bulunan Yüksekdağ, bu şartlardan memnun olmasa gerek. Öyle ki, siyaset yaptığı dönemde güzellemeler yaptığı terör örgütünü sattı.

"SIRTIMIZI YPG'YE VE PYD'YE YASLIYORUZ"

Figen Yüksekdağ, 19 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaptığı, "Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz." sözlerine ilişkin savunma yaptı.

"KONUŞMANIN SADECE BİR BÖLÜMÜ..."

Yüksekdağ, savunmasında, "Benim orada yaptığım konuşmanın sadece bir bölümün alınması gerçeğin kırpılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Figen Yüksekdağ: Biz sırtımızı PYD'ye yaslıyoruz VİDEO