Figen Yüksekdağ'dan beraat istemi

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

TERÖRÜ ÖVMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Duruşmaya, Yüksekdağ’ın avukatları ile HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ve MYK üyesi Asiye Kolçak da katıldı. Yüksekdağ, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Bu süreçten önce herkes gitmemizi, kaçmamızı bekledi ancak kaçmadık. Bu ülke bizim. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Ben konuşmalarımın arkasındayım. Benim konuşmamda terörü övücü, milleti aşağılayıcı ve şiddetle ilgili bir şey yoktur. Konuşmamda suç unsuru olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden beraat kararının verilmesini istiyorum" dedi.