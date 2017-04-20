Figen Yüksekdağ'ın duruşması ertelendi

Mersin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 yıl ağır hapis cezası istemiyle yargılanan Yüksekdağ, sağlık ve duruşma yoğunluğu nedeniyle mazeret bildirerek katılmadı.

MAHKEME HEYETİ DURUŞMAYI ERTELEDİ

Duruşmaya katılan Yüksekdağ'ın 3 avukatı, davaya konu olan konuşmanın mecliste de yapıldığı, kürsü dokunulmazlığı kapsamına girdiği ve bu yüzden de davanın düşürülmesini talep etti. Mecliste yapılan konuşmaların bir kısmını alıp mahkemeye sunduklarını kaydeden avukatlar, delil olması açısından diğer konuşmaların da mahkemece meclisten istenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, dosyaların incelenmesi için duruşmayı erteledi.