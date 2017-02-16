Figen Yüksekdağ'ın yargılanmasına başlandı

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Kılıçdaroğlu, Hüsnü Mahalli'yi kabul etti

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Kırşehir'li aşçıdan Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a beste

Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı olan Marine Le Pen "İngiltere, AB hapishanesinden kaçtığı için cezalandırılmamalı" dedi.

Avustralya Katolik Kilisesi, 1980 yılından bu yana cinsel istismara maruz kalanlara 213 milyon dolar tazminat ödedi.

Katolik Kilisesi'nden taciz mağdurlarına 213 milyon dolar

Rus internet şirketi Yandex’in net karı geçen yıla göre yüzde 16 artarak 14,1 milyar rubleye yükseldi.

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabe ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da Kabe'yi ziyaret ederek umre yaptı.

2 Erdoğan ve Hulusi Akar birlikte saf tuttu Körfez ülkelerine yapılan ziyaretlerin ardından Erdoğan ve Hulusi Akar kutsal topraklara gitti, umre yaptı.

3 Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, El Bab operasyonunda sona gelindiğini söyledi.

4 Sneijder'den Tudor yorumu Tudor ile henüz antrenman yapamadığını söyleyen Sneijder, ''Umarım bize iyi şeyler getirir'' dedi.

5 Sırrı Süreyya Önder oran verdi: Evetçiler kaybedecek HDP'li Sırrı Süreyya Önder, referandum öncesi '7 Haziran' havasının bulunduğunu belirtti, "Hayır çıkacak" dedi.

6 Saldırıya uğrayan başörtülü kızın babası konuştu Maltepe'de saldırıya uğrayan kız öğrencinin babası Kılıçdaroğlu'na; "Siyasilerin bu işe el atmasını bekliyoruz" dedi.