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Figen Yüksekdağ'ın yargılanmasına başlandı

Figen Yüksekdağ'ın PKK'lı teröristler için şehit dediği için açılan davada, yargılama süreci başladı. Yüksekdağ, beraatini talep etti.

16.02.2017 - 15:07
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Figen Yüksekdağ'ın yargılanmasına başlandı

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Figen Yüksekdağ, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

BERAAT TALEBİ

Yüksekdağ, ifadesinde davaya konu sözlerinin "kürsü dokunulmazlığı" kapsamında olduğunu savundu. Sanık avukatları da beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyanın Yüksekdağ hakkında başka bir suçtan açılan davayla birleştirilerek yargılamanın devam etmesine karar verdi.

HDP'Lİ VEKİL İZLEDİ

Duruşmayı HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan da izledi.

PKK'LI TERÖRİSTLERE ŞEHİT DEMİŞTİ

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yüksekdağ'ın 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinden önce Van'da park açılışı sırasında yaptığı konuşmada, çatışmalarda öldürülen PKK'lı teröristlere sözde "şehit" diyerek terör örgütünün propagandasını yaptığı vurgulanmıştı.

Yüksekdağ hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muhalefet etmek" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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