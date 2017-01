Fikirci Bey: VESAYETİ İYİ BİLMEZDİK - Yeni Yazı

VESAYETİ İYİ BİLMEZDİK

Anayasa değişikliği referandum sürecinin başladığını söyleyebiliriz.

Malum, CHP 2002’den sonraki her türlü seçim veya referandumu “genel seçim” havasına soktuğu, daha doğrusu AK Parti’nin yaptığı her şeyi ölüm kalım sorunu, rejim sorunu haline getirip çıkarılan her türlü yasayı AYM’ye götürdüğü için bu referandum da bir nevi genel seçim havasında geçecek. Çünkü hala “Parlamenter sistemi tartıştırmayız” noktasındalar.

Yahu tartışmalar bitti, değişikliler onaylandı, hatta daha sağlam olsun diye şimdi halkoyuna sunuluyor, bunlar hala “tartıştırmayız”dalar.

CHP bu referandumu da yine rejim sorunu ve ölüm kalım meselesi haline getirdiği için değişikliklerde bir sorun varsa ve AK Parti’de veya tabanında bazı memnuniyetsizlikler varsa bile bunu tartışmak imkânsız hale geliyor. İnsanlar kategorik olarak CHP’ye hayır demek için referanduma hayır diyecek.

Bu, ölümüne sürdürdükleri "Düşman-Muhalif" laik-cihat yüzünden 13 yerel/genel seçim ve referandum kaybettiler. Ama işte yine aynı tavrı sürdürüyorlar.

Neydi? “"Delilik: Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek." miydi?

Tek argümanları “evet” diyenlerin değişikliklerin ne olduğunu bilmedikleri. Ha, sorsanız hayır diyenler biliyorlar mı? Tabi ki hayır.

Esasen hemen hemen hiçbir ülkede halk anayasayı “ezbere” bilmez. Ama şunu bilir, özgürlükler zaten vazgeçilemez ve devredilemez haklardır, bunların anayasada tek tek yer alması gerekmez, sadece birkaç istisnai duruma değinilir, bunun dışında her şey serbesttir. İki asırdan fazla süredir geçerli ABD anayasası toplam 7 madde ve el yazısı ile 4-5 sayfadır. Anayasa’nın 1. maddesi Yasama’yı (Kongre, Senato), 2. maddesi Yürütme’yi (Başkan), 3. maddesi Yargı’yı (Yüce Mahkeme), 4. maddesi eyaletleri düzenler. Son üç maddede ise Anayasa değişikliği usulleri, anlaşmalar ve yasalarla yürürlülük hükümleri yer alır. Bu kadar. İngiltere’de anayasa da yoktur.

CHP’nin bir başka kaygısı da HDP’nin hayır cephesinde yer almasının CHP’ye desteği azaltması.

E, hani birlikte iyi sallıyordunuz? Ne oldu? Bitti mi ittifak?

HDP kampanya yapmazsa daha çok “hayır” çıkarmış. Bunu bir konuk, bir kanalda söyleyince, bir arkadaşım daha ilginç bir yorum yaptı: “Aslında CHP de kampanya yapmasa daha çok ‘hayır’ çıkar”.

Evet, çünkü insanlar hiç olmazsa CHP’ye olan antipatilerini ve HDP’ye olan nefretlerini bir an unutup değişiklikler üzerine yoğunlaşabilir ve belki de hayır diyebilirler.

Ama ne mümkün? Hep arkasına saklandıkları o çatık kaşlı, kalpaklı Atatürk posterlerinin üzerine “Hayır”lar “capslenip” twitter ve facebook'ta dolaştırılmaya başlandı bile.

Peki, halk bu maskenin arkasını görmüyor mu? Aklına tek parti dönemi, seçtikleri başbakanların darbelerle devrilmesi, asılması gelmiyor mu sanıyorlar? Yani hiç kampanya yapmasalar belki daha etkili olurlar.

Gerçekten bu laik-cihat sürdüğü sürece muhalefetin herhangi bir konuda herhangi bir seçimi kazanması mümkün değil.

Biraz maddelere giren muhalifler de (ki CHP’li değiller) “ama şöyle olur da böyle olursa, ne yapılacağı yok” farazileri içindeler. Sistemin kendi dinamiklerini göz ardı ederek akıl dışı olasılıklar üretip “ama işte o zaman ne yapılacağı belli değil” argümanındalar. Fanteziye sınır yok. Ama mesela anayasada “Cumhurbaşkanı bir gün cinnet getirip birinin kafasına anayasa fırlatırsa ne olur?”un cevabı da yok. Öncekinde de yoktu, bunda da yok.

Önümüzdeki iki ay içerisinde herkes yeterince bu konuya maruz kalacak. Onun için anayasa maddeleri konusunda bir şeylerle burada yer doldurmayı düşünmüyorum.

Genel olarak ben neden “EVET” diyeceğimi açıklayayım. Tek cümle ile “yürütme güçlendirilip bağımsızlaştırıldığı için” evet diyeceğim.

Bu ülkede yürütmeye (yani hükümete, yani bizim seçtiklerimizden oluşan icra heyetine, iş yapacak kişilere) hep çelme takıldı. İster CHP’yi, ister başka partiyi seçmiş olalım, hükümetlerin iş yapmasına izin verilmedi. Dikkat edin, birkaç istikrarlı (yani aynı partinin arka arkaya iktidara geldiği) dönemlerde bazı atılımlar, yatırımlar, projeler gerçekleştirilmiştir. Geri kalan siyasi hayatımız, bizim seçtiklerimizi devirmek için her türlü adiliği yapan askeri ve sivil bürokrasinin kumpaslarına yenik düşmekle geçmiştir. Gazete kupürleri delil gösterilip partilerimiz kapatılmış, bir hükümet kurabilmek için motellerde milletvekilleri satın alınmış, kamuda istihdam, siyasilerin seçim emellerine göre ayarlanmış, liyakate dayanmayan atamalarla devlet işlemez hale getirilmiştir.

Şimdi güçler ayrımına uygun olarak, işinin uzmanı olduğunu kanıtlamış kişiler bakanlık görevine getirilecekler ve bunlar kimseye eyvallah etmeden görevlerini yapacaklardır.

Kısaca, 90 senedir perdenin arkasında asli iktidar olan vesayetin ömrü sona ermiştir. Yürütmeye kumpas kurma olanakları ellerinden alınmıştır. İşte meclis kürsüsünün devrilmesinin, insanların ısırılıp, burunlarının kırılmasının nedeni de bu son can çekişmelerdir.

Vesayeti iyi bilmezdik, hakkımızı da helal etmiyoruz.

