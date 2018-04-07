Fikirci Bey yazdı: DÜNYADA TERÖR ÖRGÜTÜ VAR MIDIR?

DÜNYADA TERÖR ÖRGÜTÜ VAR MIDIR?

Bunca yıllık medya tecrübeme dayanarak sizi temin ederim ki, dünyada otantik tek bir terör örgütü yoktur.

Yani dünyanın hiçbir yerinde, üç-beş genç birtakım idealleri uğruna bir evde toplanıp kendi kendilerine planlar yapmazlar, patlayıcılar üretip, intihar bombacısı olmazlar. İntihar bombası ceketi hazırlayamazlar.

Yani o ABD dizilerinin bir evde toplanıp eylem planlayan sinirli Müslüman veya komünist gençler tamamen yalandır.

Uzun yıllar Amerika’da kalmış bir dostum şöyle diyor: "EYP (El Yapımı Patlayıcı) diye bir şey de yoktur. Daha doğrusu bunun orijinal adı olan 'Improvised Explosive Device' bir yalandır. Çünkü sanki eldeki olanaklarla çırpıştırıverilmiş bir patlayıcıdan söz edilmektedir. Oysa böyle bir patlayıcı yoktur. Bu tür patlayıcıların en basitinin bile bulunması ve işler hale getirilmesi büyük uzmanlıklar gerektirir. 'Military Grade (Askeri sınıf)' olmayan hiçbir patlayıcı hiçbir işe yaramaz.

Günümüzde tek otantik terör eylemi ABD’de bazı manyakların, bulunması çok basit ancak saldırı gücü yüksek silahlarla gidip gariban okul çocuklarını taramasıdır.

Tek improvize patlayıcı da, basit bir şişenin içine benzin, gazyağı koyup ucuna sokuşturulan çaputun tutuşturulması ile yapılan 'Molotof Kokteyli'dir."

Evet bütün terör eylemleri, belirli ulusların istihbarat örgütleri tarafından planlanır, onların hazırladıkları patlayıcılarla, onların lojistik desteği ile ya kendi elemanları ya da önceden tespit edilmiş, endoktirine edilmiş (beyni yıkanmış) kullanışlı eblehlere yaptırılır.

Bu eblehlerin beraberlikleri yıllara uzanan süreklilikler de gösterebilir ancak asla otantik değillerdir.

Örneğin Afganistan’a gider ve Taliban nedir diye sorarsanız, sizin Batılı bir “harici” olduğunu varsayarak, “ne bilelim, siz kurdunuz, sizin adamlarınız işte” derler. Hatta Usame Bin Ladin’in bile harici olduğunu söylerler size.

Çünkü İslam’daki “fraksiyonlar”, cemaatler, birlikler çok eskidir ve tarih içinde neredeyse bin yıllık öğretilere uzanırlar. Modern dönemde ortaya çıkanlar dahi şu ya da bu şekilde o öğretilerden “feyz alırlar”, onlara atıfta bulunurlar.

Dolayısı ile “Taliban”, “El Kaide”, “DEAŞ”, “Hizmet” gibi örgütler projedir. Bunların tümü proje terör örgütleridir. Hiçbir İslami öğretiye uzanmazlar, hiçbir İslami pratiği referans almazlar. Esasen büyük bir ülkelerin güçlü ve zengin istihbarat örgütleri tarafından projelendirilip finanse edilirler. Ha, eleman toplamak için beyni yıkanacak genç sıkıntısı mı çekecekler? Dünyadaki haksızlıklar böyle milyonlarca genç üretiyor zaten.

DEAŞ’a katılıp geberen İngiliz Cihadi John, PKK/YPJ’ye katılıp geberen Anna Campbell işte böyle zavallılardır.

Yalnız, bizim “sol”un da feyz aldığı Avrupa’da bunlar arasında ayrım yapılır. Mesela Campbell, kendi ülkesindeki lüks yaşamı elinin tersi ile itip, idealleri peşinde koşmuş, başka insanların özgürlük mücadelesine katılmış, ülküsü için canını vermiş fedakâr bir devrimcidir. Ama yine kendi idealleri için Rusya’dan kalkıp DAEŞ’e katılmış bir Çeçen bir “İslami teröristtir”.

E, canım, büyük devrimci Che’ye de Küba devrimi yetmemiş, motosikletini sürüp başka ülkeleri kurtarmaya, oralarda da devrim yapmaya, Kongo’ya, Bolivya’ya gitmemiş miydi?

Oysa bu tür hareketlerin ortak adı “rejim ithal etmektir”.

Evet, konumuza dönersek, dünyadaki hiçbir terör eylemi birkaç ateşli gencin bir evde toplanarak planlayacağı, uygulayacağı bir şey değildir. Kiralık bir arabanın arkasına 250 kg patlayıcı koyup onunla birlikte havaya uçmaktan, ikiz kuleleri devirmeye kadar bütün eylemler dünyanın büyük istihbarat örgütleri eliyle planlanır, projelendirilir, finanse edilir, lojistiği sağlanır ve uygulanır.

Cumhurbaşkanımızın “proje örgütler” tanımlamasının arkasında yatan gerçek budur.

@fikircibey