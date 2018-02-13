Fikirci Bey yazdı: EKSİK PARÇA

EKSİK PARÇA

Olmuyor işte,

Türkiye-ABD ilişkilerinde taşlar bir türlü yerine oturmuyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. Mc Master geliyor olmuyor.

Savunma Bakanı James Mattis gidiyor, olmuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson gelecek…

Yine olmayacak…

Neden olmayacak?

Siz herhalde;

DAEŞ diye bir örgüt kurup bölgenin demografik yapısını değiştirme, bu bağlamda DAEŞ’i Kürtlerle savaştırma,

DAEŞ bittiği halde Kürtlere 5 bin TIR silah bağışlama,

Sınırımızda 30 bin kişilik sözüm ona sınır güvenlik gücü oluşturma,

Türklere Rus uçağını düşürttürerek Türklerle Rusları savaştırma,

gibi planların 2010’dan sonra yapıldığını düşünmüyorsunuz, değil mi?

Bütün bunlar daha 1990’ların başında, birinci Körfez Savaşında planlandı, pişirildi, taşırıldı.

İkinci Körfez Savaşında gazetecilerin sevdiği terimle “düğmeye basıldı”

Arap baharı kotarıldı, Saddamlar, Mübarekler, Kaddafiler düşürüldü,

Yalandan seçim sandıkları kuruldu, istenmeyenler seçilince yerine Sisi’ler hazırlandı.

Ortadoğu’nun yeni haritası çizildi.

Ressam “Belki burada da minik bir Kürt devleti vardır” deyip fırçayı vurdu

Fakat orada minik bir Kürt devleti olamadı…

Herşey genel olarak planlandığı gibi gidiyordu, yapbozun parçaları bir bir yerine oturuyordu.

Ama bir yerde bir şey aksadı;

Resmin o kısmında, Türkiye’nin bulunduğu yerde iktidarda AK Partinin değil, FETÖ’nün olması gerekiyordu.

Ordunun, Recep Tayyip Erdoğan’ın değil, FETÖ’nün emrinde olması gerekiyordu

İşte yapbozun o parçası eksik olduğu için yeni Ortadoğu resmi bir türlü tamamlanamıyor.

Oysa yapbozun o parçası ta 1960’lardan beri hazırlanıyordu. Fonlar ayrılmış, elemanlar devşirilmiş, Apo verilmiş, Fetullah alınmıştı.

Ama tam da o parçaya sıra geldiğinde parça bulunamıyordu.

Çünkü Türk halkı o parçayı bulmuş ve yırtıp atmıştı.

Yoksa şimdi ne güzel Türkiye de “Suriye gibi olacak”, PKK hendeklerden, PYD sınırdan, Rusya da savaş uçağının düşürülmesine misilleme olarak havadan saldıracaktı.

Bugün “savaş karşıtlığı” yapanlar, hümanizm “kasanlar”, o gün savaşın nereden geldiğini bile anlayamadan niyazi olacaklardı.

Tartışma uğruna bir an için o eksik parçayı yerine koyun, ABD’nin bütün yaptıklarının anlamlı hale geldiğini göreceksiniz.

ABD, o parçanın artık var olmadığını anlayıp, planlarını ona göre yapsaydı ve boşa çıkmış planlar için oraya tonlarca silah yığmamayı akıl edebilseydi, bugün Türkiye-ABD ilişkileri böyle bir krize girmemiş olacaktı.

Ressam hala anlamadıysa bir kez daha söyleyelim “belki orada minik bir Kürt devleti YOKTUR, bir güvenli bölge şeridi vardır.”