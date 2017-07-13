Fikirci Bey yeni yazı: MUHALEFETİN SÜPERMENİ

MUHALEFETİN SÜPERMENİ

Muhalefetin Kılıçdaroğlu’ndan beklentisi çok büyük.

Hatta bazı mizah dergilerinde bu o kadar belirgin ki, uzun yürüyüşün onu sadece fit değil, Süpermen de yaptığı hayal ediliyor.

Muhalefetin Kılıçdaroğlu’ndan beklentilerini Kılıçdaroğlu’nun ne o cılız bedeni ne de yorgun beyni taşıyabiliyor. Onlar da bunu bildikleri için daha babayiğit bir Kılıçdaroğlu çizerek kendilerini tatmin ediyorlar.

Fakat Kılıçdaroğlu o yolda “arkadan itilmiş” de düşmüş gibi duruyor. Esasen muhalefetin beklentilerini anlamış gibi bile görünmüyor. Pohpohlanarak yaptığı işin boyunu aştığını sanan çocuklar gibi, yaptıklarına inanamıyor görünüyor. “Yaptım tebe, ehe ehe ehe.. ben yaptım, daha da yapacam…” sırıtışından ötesine giden bir önerisi yok.

Kılıçdaroğlu’nun artık bir parti başkanı değil, bir lider olduğu söyleniyor. Yani artık rüştünü ispatladığına inanılmak isteniyor. Çünkü herkes biliyor ki Kemal Kılıçdaroğlu o makama kendini ispat ederek gelmedi. Ne İnönü’yü yenen Ecevit karizması var, ne de 80 küsur yaşında olduğu halde 60 gösteren Baykal imajı.

Son 15 yıldır hiçbir öngörüsü tutmayan pop sosyologlar yeni öngörülerde bulunup CHP’nin dönüşme uğradığını, artık mazlumların partisi olduğunu, dindarlara karşı duyarlı, birleştirici, mütevazı, sakin bir parti olduğunu hayal ediyor.

Yani CHP’nin 90 yıldır olamadığı her şey.

Peki, 90 yıllık CHP bir yürüyüşle bu huylarından gerçekten kurtulmuş olabilir mi?

İddia eden sosyologlar olunca insan “olur mu acaba?” diyor ama aklı selim bunun öyle iki haftada, bir ayda gerçekleşmeyeceğini hemen söylüyor bize.

Fakat CHP’nin yeni sahip olduğu hayal edilen, olması ümit edilen özellikler arasında yine bir şey eksik

Politika üretmek.

Evet, CHP’nin arkadan itilerek parti başkanlığına getirilen liderinin bir siyasi programı yok.

İktidara gelse ne yapacağını “yekten” sorsanız, arka arkaya “adalet getireceğiz, özgürlük getireceğiz, kalkınma sağlayacağız” gibi 3 klişe cümle bile kuramayacak durumda.

Çünkü bu ülkenin ne durumda olduğundan, ne zorluklarla karşı karşıya olduğundan, kurulan yerli yabancı kumpaslardan haberi yok.

Kendisi de bir kumpasla o koltuğa oturmasına rağmen dönen dolabın tam olarak farkında bile değil. Tam bir saflık abidesi.

2019 seçimlerine bu çapta bir liderle girecek CHP tabanına Allah cidden sabırlar versin.

Başka bir liderle mi girerler?

Anlaşılan o ki AK Parti tüm siyasi partilere (kendisi de dâhil) büyük bir kazık attı.

Kendisi bile yüzde 34 ile iktidara gelebiliyorken çıtayı o kadar yükseltti ki, artık öyle yüzde 15 ile 20 ile azınlık hükümetleri kurmak, ilkesiz koalisyonlar kotarmak hayal oldu.

Türkiye için çok iyi olan bu hedef yükseltme, maalesef muhalefet partilerini paniğe soktu.

Çünkü artık AK Parti “Hepiniz bir, ben bir” dediğinde bile onu yenemiyorlar.

Görünen o ki artık eski Türkiye’nin bütün süfli aktörleri, “looser”ları, marjinalleri ve terör sevicileri CHP bayrağı altında toplanıp bir aday bulacak.

CHP seçmenine de “looser’lardan looser beğenmek” kalacak.

Peki, böyle bir yamalı bohçanın bütünleşik bir parti programı olabilir mi?

Böyle beş benzemez bir yığın iç tutarlılığı olan bir siyaset üretebilir mi?

Hasbelkader iktidara gelse birbirlerini yemekten başka bir şey yapabilir mi?

MHP’nin atıkları ile Kürt ırkçısı HDP aynı kaba mı girecek?

FETÖ artıkları ile CHP laiklikte mi uzlaşacak, eğitimde mi, sosyal politikalarda mı?

Eski komünistlerle (yenisi de var mı?) “eski” MHP’liler aynı masaya mı oturacak?

Ama otururlar

Bir Voltran oluşturamazlar ama bir Frankeştayn olurlar.

İşte bu da Reis’in onlara en büyük kazığı olsun.

Not: Aşağılık bir kan emici, rantçı ve de geçmişine bakıldığında FETÖ hainleriyle de yakın temaslarına şahit olunan Ali Avcı isimli bir gereksiz adamın 15 Temmuz ile alakalı film girişimi beni infiale sürükledi. Bu isim aynı zamanda yakın tarihte vizyona giren ve sıfır çeken "Reis" isimli garabet filmi de yapan kişi. Video platformlarına yüklenen fragmana bakıldığında bunu sadece gereksizlikle ve de rantçılıkla açıklamak ciddi saflık olur. Orada resmen bir mesaj var. Orada resmen Reis-i Cumhur’a ve ailesine ve ekibine büyük tehdit var. Sizi böyle öldüreceğiz mesajı var.

Hele Reis’in kafasına silah dayanan o sahne yok mu işte orada her şey var!

Umarım gereken neyse yapılır ve de bu saçma olay (ki bu safhaya gelebilmesi bile büyük bir kabahat) derhal yok edilir.

Bu arada bu ülkede diktatörlük var diyenlere de ayrıca soralım:

Sahi nerede o diktatör?

Kim o?

Hangi ülke?

Twitter:@kalemciler