taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.615
USD
3,5799
EURO
4,0898
ALTIN
140,65
PETR
48,3200

Fikirtepe'de boşaltılan binalar uyuşturucu yuvası çıktı

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında Fikirtepe'de uzun süredir boş olan binalar polis tarafından incelemeye alındı.

12.07.2017 - 17:08
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kadıköy'de gerçekleştirilen narkotik denetiminde polis dedektör köpeği 'Maya' metruk bir binada uyuşturucu zulası buldu. Tuvalete gizlenen kutudan esrar çıktı.

Fikirtepe'de boşaltılan binalar uyuşturucu yuvası çıktı

42 ADRESTE ARAMA YAPILDI

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Fikirtepe Mahallesi'nde uyuşturucu denetimi gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği operasyonda 42 adreste denetim yapıldı. Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılmış çok sayıda metruk evde de polis köpeği 'Maya' arama yaptı. Polis helikopteri de denetime destek verdi. 160 polisin görev yaptığı denetimde dedektör köpek maya metruk bir evin tuvaletinde saklanmış esrar buldu. Alüminyum folyoya sarılı kutudan çok sayıda içime hazır  esrar çıktı. Şüpheli kişi ve araçların da kontrol edildiği denetimlerde aranması olan bir kişi yakalandı. Denetim yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Fikirtepe'de boşaltılan binalar uyuşturucu yuvası çıktı

Fikirtepe'de boşaltılan binalar uyuşturucu yuvası çıktı

İlginizi Çekebilir
10 ülkeye klimalı tabut satan Zonguldaklı
Girişimci Recep Taşkıran, yaptığı klimalı tabutlarla, ihracat yaparak milli gelire katkı sağlıyor.
Sulama kanalına uçan arabadaki genç ölü olarak bulundu
Tokat'ta sulama kanalına uçan otomobilin içerisinde bulunamayan 20 yaşındaki Zeki Sarıel’in cesedine su tahliye kanalında ulaşıldı.
Muğla'da kaybolan küçük Ayşe bulundu
4 gündür kayıp olan ve babası tarafından her yerde aranan 5 yaşındaki Ayşe annesinin yanında çıktı.
Ömer Halisdemir'in anısı Taksim'de yaşatılıyor
Taksim'deki 15 Temmuz şehitlerinin isminin yazılı olduğu platforma, kahraman şehit Ömer Halisdemir'in heykeli konuldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere yanıt

Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere yanıt

224
Fetullah Gülen'in bir ayağı çukurda

Fetullah Gülen'in bir ayağı çukurda

403
Seda Sayan: Aşk defterini kapattım

Seda Sayan: Aşk defterini kapattım

97
Talisca: Allah yar ve yardımcımız olsun

Talisca: Allah yar ve yardımcımız olsun

39
Marcelo Lyon'a transfer oldu

Marcelo Lyon'a transfer oldu

29
Tudor'un satılmasını istediği 9 futbolcu

Tudor'un satılmasını istediği 9 futbolcu

18
Konya'da DEAŞ'ın hücre evine baskın

Konya'da DEAŞ'ın hücre evine baskın

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM