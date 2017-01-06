Fikirtepe'de kentsel dönüşüm hızlandı

Kentsel dönüşümde simge haline gelen Fikirtepe'de sorunlu yerlerin dönüşümü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sorunlu adalara müdahalesi sonucu hız kazandı.

"FİKİRTEPE'DE AYIKLAMA YAPILIYOR"

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım da, Fikirtepe'de 2-2,5 senenin kaybedildiğini, bunun sebebinin de hacmini düşünmeden Fikirtepe'ye giren firmalar olduğunu belirtti. Durbakayım, “Bir nevi 'çantacı' diye tabir ettiğimiz birçok firma 3-5 kişiyle belirli sözleşmeler yaptı. Bu adalar benim dediler. Diğer prensipli firmalar buraya girmedi sonuçta uzamasının sebebi de bu oldu. Şimdi ayıklanma yapılıyor orada" diye konuştu.





160 BİN KİŞİ YAŞAYACAK

Toplam 18 milyar dolar yatırım değerine sahip Fikirtepe projesi sona erdiğinde 160 bin kişi bu bölgede yaşayacak. Şu an Fikirtepe'de 35 bin konut ve 2 bin 500 ticari alan için inşaat çalışması gerçekleştiriliyor.