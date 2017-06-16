Fikirtepe'de metrobüs yoluna otomobil girdi

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin için kulübü Bucaspor ile anlaşmaya vardı.

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Konut fiyatları artışını sürdürüyor

Türkiye genelinde konut fiyatları mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,07, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 9,96 yükseldi.