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Fikirtepe'de metrobüs yoluna otomobil girdi

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çelik bariyerleri aşarak metrobüs yoluna girdi.

16.06.2017 - 08:53
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Alınan bilgiye göre, E.M'nin (20) idaresindeki 34 HH 5669 plakalı araç, Kadıköy istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine çelik bariyerleri aşarak Fikirtepe'de metrobüs yoluna girdi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün 1.16 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Fikirtepe'de metrobüs yoluna otomobil girdi

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda 45 dakika trafik tek şeritten kontrollü verildi. Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Fikirtepe'de metrobüs yoluna otomobil girdi

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