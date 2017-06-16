Fikirtepe'de metrobüs yoluna otomobil girdi

Alınan bilgiye göre, E.M'nin (20) idaresindeki 34 HH 5669 plakalı araç, Kadıköy istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine çelik bariyerleri aşarak Fikirtepe'de metrobüs yoluna girdi.
SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün 1.16 promil alkollü olduğu tespit edildi.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle metrobüs yolunda 45 dakika trafik tek şeritten kontrollü verildi. Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.